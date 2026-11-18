O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas inicia quinta-feira uma visita de seis dias à África do Sul, tendo como prioridade na agenda a comunidade portuguesa, segundo fonte oficial.

Emídio Sousa tem agendados encontros com a rede diplomática e consular portuguesa na República da África do Sul e vai visitar a Embaixada e a Secção Consular em Pretória, o Consulado-Geral em Joanesburgo, o Consulado Honorário em Durban e o Consulado-Geral na Cidade do Cabo.

O programa da visita à África do Sul arranca com uma visita à Embaixada de Portugal, em Pretória, antes de uma reunião com os dirigentes associativos e representantes da comunidade portuguesa e das associações de Pretória.

Na sexta-feira, em Joanesburgo, Emídio Sousa vai visitar o Lar Nossa Senhora de Fátima e depor uma coroa de flores no Memorial das vítimas portuguesas do crime na África do Sul.

Entre outros pontos da visita, vai participar na Gala da Academia do Bacalhau, em Albertskroon.

No dia seguinte, sábado, tem, entre outras paragens, um encontro com a comunidade portuguesa na Associação Portuguesa do ZwaZulu-Natal, em Durban.

No domingo, na Cidade do Cabo, vai ter um encontro com empresários do setor da pesca e, à tarde, estará presente no Magusto para a Comunidade Portuguesa na Cidade do Cabo.

Na segunda-feira terá um pequeno-almoço com empresários na Cidade do Cabo, no âmbito do projeto Portugal Nação Global, tema que no dia seguinte, em Joanesburgo, o levará a um encontro com empresários e jovens lusodescendentes.

Emídio Sousa vai encontrar-se com professores de Português, num país onde a língua portuguesa é uma das línguas não-oficiais protegidas pela Constituição sul-africana.

Com esta visita, o secretário de Estado presente expandir a rede "Portugal Nação Global" (PNG), uma iniciativa em articulação com o Plano Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora.

A comunidade portuguesa na África do Sul conta com quase 110 mil inscritos.