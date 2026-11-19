A Câmara Municipal de Santa Cruz aprovou, hoje, a proposta de Orçamento Municipal e Grandes Opções do Plano para 2027. O orçamento cifra-se nos 46, 1 milhões, ao qual se juntam 16,7 milhões de saldo de gerência e 13 milhões de empréstimo. No total, falamos de 75 milhões com vista a vários investimentos.

Numa nota enviada à imprensa, Élia Ascensão explica que o documento dá corpo a "uma fase de estabilidade e de capacidade de investimento, que terá, em 2027, uma execução sem paralelo nos anos anteriores". "Em 2027, o nosso compromisso é fazer avançar esse trabalho, reforçando o investimento nas infraestruturas do concelho, nomeadamente águas e saneamento, em novas centralidades e na reabilitação de algumas das áreas de fruição pública, como são a Praia das Palmeiras e a Praia dos Reis Magos", aponta.

A presidente da CMSC salienta que o o orçamento inicial atribui cerca de 9,3 milhões de euros à Divisão de Águas e Saneamento e 9,4 milhões à Divisão de Obras Públicas.

Em 2027 deverão ser ainda lançadas "obras fundamentais" como como a nova centralidade do Caniço, junto à Praça de Táxis e a reabilitação do Mercado Municipal de Santa Cruz.

"A proposta de Orçamento contempla ainda a colaboração com a Administração Central na adaptação e remodelação das instalações do juízo de competência genérica, vulgo Tribunal de Santa Cruz, e nas obras da nova esquadra da PSP. Estes dois investimentos melhorarão as condições em que os serviços de justiça e segurança são prestados à população", indica.

A dotação inicial da Divisão de Coesão Social foi também reforçada, ultrapassando 1 milhão e a dotação da Companhia de Bombeiros Sapadores passa para 551 mil euros.

Na habitação e no ordenamento do território, a Carta Municipal de Habitação, já concluída, e a revisão do Plano Diretor Municipal, na sua fase final, continuarão a orientar a preparação das intervenções e a identificação das respectivas fontes de financiamento.

A reunião de Câmara serviu ainda para aprovar uma uma proposta para a aquisição de seis prédios rústicos, que permitirá ao Município "aumentar o seu património imobiliário numa área estratégia e da maior relevância para o funcionamento dos serviços operacionais, requalificar e ampliar as infraestruturas de apoio à gestão de resíduos, manutenção de equipamentos e parque de viaturas, melhorar a eficiência logística, reduzir custos operacionais, aumentar a capacidade de resposta dos serviços municipais e criar condições para futuras intervenções estruturais, garantindo sustentabilidade e evolução dos serviços essenciais".

"A aquisição dos referidos prédios rústicos constitui um investimento estruturante para a melhoria contínua da capacidade operacional municipal e é essencial para reforçar e melhorar a qualidade dos serviços prestados à população", assume a autarquia.

Por fim, foi aprovado o concurso para a contratação de três juristas.