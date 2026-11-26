O Tribunal da Relação de Paris confirmou hoje a decisão de julgar o ator francês Gérard Depardieu, acusado de crimes de violação e agressão sexual cometidos sobre a atriz Charlotte Arnould, revelou a Agência France-Presse (AFP).

Citando fonte judicial, a AFP refere que foi confirmada a acusação dos crimes de violação e agressão sexual relativamente a factos ocorridos a 07 de agosto de 2018 e que foi declarado extinto o processo relacionado com factos de 13 de agosto de 2018.

O ator nega as acusações, desde que foi indiciado em 2020, mas confirma-se hoje a decisão de ir a julgamento, "abrindo a perspetiva de um julgamento emblemático para o movimento #MeToo no cinema francês", escreveu a agência noticiosa.

As acusações dizem respeito a uma queixa apresentada pela atriz Charlotte Arnould sobre violações e agressões sexuais ocorridas a 07 e 13 de agosto de 2018, na casa do ator em Paris.

Em 2023, numa carta publicada no Le Figaro, Gérard Depardieu contestou as acusações de Charlotte Arnould, com quem disse ter tido uma relação consentida. "Nunca, jamais, abusei de uma mulher", disse.

Em reação à decisão de hoje, a advogada da atriz, Carine Durrieu-Diebolt, disse que este processo "promete ser histórico" e que Charlotte Arnould "foi a primeira a denunciar Gérard Depardieu".

Para os representantes legais do ator, a decisão de extinção de parte do processo judicial "é uma primeira vitória parcial" para Gérard Depardieu, mas falta ainda "percorrer a outra metade do caminho judicial para consagrar definitivamente a inocência judicial".

Gérard Depardieu, 77 anos, um dos mais conhecidos atores do cinema francês, tem acumulado polémicas e acusações de crimes e agressões sexuais ao longo dos últimos anos.

Em maio de 2025 foi condenado a 18 meses de prisão, com pena suspensa, por agressões sexuais cometidas contra duas mulheres durante as filmagens de "Les Volets Verts" em 2021.

Na altura, o ator disse que recorreria da decisão, mas na semana passada anunciou a desistência do recurso, assumiu a condenação e apresentou "profundas e sinceras desculpas", segundo comunicado enviado à AFP.

Na semana passada, dias depois deste pedido de desculpas, o jornal de investigação Mediapart revelou que Gérard Depardieu e o escritor Michel Houellebecq estão a ser investigados em Paris por suspeita de violação em grupo e agressões sexuais, na sequência de uma queixa apresentada por uma atriz, em maio de 2025.

Os factos denunciados remontam a 11 de dezembro de 2018, durante as filmagens de uma cena do filme "Thalasso", de Guillaume Nicloux, que também é acusado, nomeadamente de cumplicidade de violação e agressões sexuais.

Contactada pela AFP, uma das advogadas da queixosa, Carine Durrieu-Diebolt (a mesma do caso Charlotte Arnould), recusou-se a prestar declarações. Os advogados de Gérard Depardieu e de Michel Houellebecq não responderam aos pedidos de esclarecimento da agência francesa.

Confrontado com as acusações, o realizador Guillaume Nicloux garantiu ao Mediapart que, durante as filmagens de "Thalasso", não se apercebeu de "qualquer constrangimento", mas afirmou ter pedido posteriormente desculpa à atriz, por se sentir "consternado".