A Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar da Lombada, na Ponta do Sol, realizou, esta quinta-feira, a fase escolar da Taça Escolar de Educação Rodoviária (TEER), uma iniciativa inserida no Plano Regional de Educação Rodoviária, que visa promover a adopção de comportamentos seguros e responsáveis na via pública desde a infância.

A actividade integrou duas componentes de avaliação, nomeadamente uma prova teórica, centrada nas regras de circulação e na sinalização de trânsito, e uma prova prática, realizada em bicicleta, num circuito especialmente preparado para simular diferentes situações da via pública.

Os alunos foram desafiados a demonstrar os conhecimentos adquiridos, colocando em prática as normas de circulação, o respeito pela sinalização e a adoção de comportamentos preventivos. As provas decorreram sob a supervisão e avaliação do docente Luís Gomes, coordenador do projecto de Segurança Rodoviária na escola.

Da competição resultou o apuramento de três alunos que irão representar o estabelecimento de ensino na fase concelhia da Taça Escolar de Educação Rodoviária.

Um dos destaques da iniciativa foi a entrega de troféus concebidos e elaborados pelos próprios alunos, nas aulas de Expressão Plástica, sob a orientação do docente Horácio Ramos, aliando a criatividade artística à reutilização de materiais e à educação ambiental.

Também as crianças da Educação Pré-Escolar participaram na iniciativa através da 'Escolinha de Trânsito', explorando o circuito de forma lúdica e adquirindo as primeiras noções de segurança rodoviária.

A escola destacou ainda a colaboração dos encarregados de educação, que contribuíram para a concretização da actividade através da disponibilização das bicicletas.

Numa tarde marcada pela aprendizagem, pelo entusiasmo e pelo espírito desportivo, a EB1/PE da Lombada reforçou o seu compromisso com a formação de cidadãos conscientes, autónomos e responsáveis, valorizando a educação rodoviária como uma dimensão fundamental do exercício da cidadania. Rosa Luisa Gaspar, directora da escola



