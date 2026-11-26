A Polícia Judiciária (PJ) deteve cinco pessoas suspeitas de integrarem uma rede transnacional de crime organizado e que em setembro de 2025 raptaram em Lisboa um cidadão russo, que segundo fonte policial terá sido assassinado pelos suspeitos.

A operação 'Matrioska', da Unidade Nacional de Contraterrorismo da PJ, foi desencadeada em duas fases, tendo a primeira levado à detenção de dois cidadãos russos e um cidadão lituano em Portugal, e a segundo levado à detenção de dois cidadãos russos em Espanha, tendo quatro dos detidos já sido presentes a tribunal e colocados em prisão preventiva.

Um dos detidos em Espanha ainda será sujeito a interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.

"Os factos que estiveram na origem da investigação ocorreram a 15 de setembro de 2025, em Lisboa, quando um cidadão russo de 32 anos foi raptado na sequência de um encontro previamente agendado, a pretexto da concretização de um negócio envolvendo a transação de criptoativos, desconhecendo-se, até à presente data, o seu paradeiro", refere a PJ em comunicado divulgado hoje.

Fonte policial confirmou à Lusa que o cidadão em causa é o designer russo Mikhail Gordeev, que terá sido assassinado pelos suspeitos.