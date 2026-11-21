Um helicóptero russo é suspeito de ter violado hoje o espaço aéreo da Finlândia, poucas horas depois de um ataque com um 'drone' ter incendiado um cargueiro russo no Mar Báltico, anunciou o Ministério da Defesa finlandês.

"Esta presumível violação do espaço aéreo poderá estar relacionada com operações de salvamento ou de vigilância realizadas na sequência dos danos sofridos por um navio de carga no Golfo da Finlândia", afirmou o ministro da Defesa da Finlândia, Antti Häkkänen, citado num comunicado.

A aeronave penetrou até 4,1 km no interior do território finlandês, precisou o ministério.

As autoridades finlandesas tinham anunciado anteriormente - e antes de anunciarem que um helicóptero russo é suspeito de ter violado o espaço aéreo da Finlândia - que se preparavam para uma eventual operação de resgate depois de um navio de carga russo ter sofrido um incêndio na sequência de um alegado ataque com um 'drone' na parte oriental do Golfo da Finlândia.

As Forças Armadas da Finlândia informaram, na altura, num comunicado, sobre um "alegado ataque" com um 'drone'contra um navio mercante.

Por seu lado, a Guarda de Fronteiras da Finlândia tinha informado que estavam a ser coordenados os preparativos para possíveis operações de resgate com outras autoridades, tanto a nível nacional como internacional.

"O navio acidentado foi levado à deriva de águas internacionais para águas territoriais finlandesas, na parte oriental do Golfo da Finlândia" e "a situação não representa qualquer perigo para o resto do tráfego marítimo", assegurou, na altura, a Guarda de Fronteiras finlandesa.