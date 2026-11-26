Através de nota à imprensa, o Chega-Madeira veio a público, esta quinta-feira, exigir ao Governo Regional e ao Governo da República uma postura firme, transparente e ambiciosa na defesa, gestão e valorização da Plataforma Marítima Regional. A posição é da deputada Manuela Gonçalves.

A parlamentar rejeita que o mar da Madeira continue a ser tratado como um activo de propaganda política ou moeda de troca entre Lisboa e o Funchal.

"A vasta dimensão marítima do Arquipélago, incluindo a Zona Económica Exclusiva (ZEE) e a extensão da plataforma continental, representa o maior activo estratégico, económico e geopolítico da Região", afirmou, contudo, a deputada "alerta que a ausência de meios adequados de vigilância, o excesso de burocracia e a falta de uma estratégia clara de exploração sustentável têm impedido os madeirenses e porto-santenses de retirarem os verdadeiros dividendos desta riqueza natural".

Neste sentido, o Chega-Madeira destacou três prioridades que considera inegociáveis para a gestão do espaço marítimo regional.

A primeira diz respeito à soberania e segurança marítima. O partido defende o reforço imediato dos meios de fiscalização e patrulhamento nas águas da Madeira e nas Ilhas Selvagens, considerando inaceitável que o território marítimo permaneça vulnerável à pesca ilegal, à predação de recursos por frotas estrangeiras e à actuação impune de redes internacionais de narcotráfico, o que coloca em risco a segurança nacional e os profissionais que operam no mar.

A segunda prioridade passa pelo fim dos monopólios e pelo apoio ao sector pesqueiro. O Chega-Madeira defende de forma intransigente os pescadores e armadores regionais contra práticas monopolistas e entraves administrativos que, na sua perspectiva, asfixiam a actividade tradicional. O partido exige condições justas de escoamento, transparência na primeira venda de pescado e apoios directos à modernização e segurança da frota regional.

A terceira prioridade centra-se no desenvolvimento económico e na autonomia de gestão. O partido pretende garantir que qualquer exploração de recursos marinhos, biotecnologia azul, energias renováveis oceânicas ou investigação científica na plataforma marítima reverta directamente em receita, emprego qualificado e desenvolvimento para a Região, com participação efectiva dos órgãos de governo próprio nas decisões estratégicas.

O partido reafirma "que o mar não pode continuar a ser gerido à distância por gabinetes centralistas em Lisboa, nem entregue a interesses instalados na Região". A deputada assegura ainda que o partido continuará a fiscalizar cada decisão e a apresentar propostas concretas, tanto na Assembleia Legislativa da Madeira como na Assembleia da República, para assegurar que a plataforma marítima regional sirva, em primeiro lugar, o povo da Madeira e do Porto Santo.