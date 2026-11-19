O Plano Regional de Apoio ao Desporto, relativo à época desportiva 2026/2027, sofre um aumento de 2.148.160 euros, quando comparado com o orçamento da época anterior. A portaria 656/2026 foi hoje publicada e aponta um orçamento de 17.674.483,55 euros em apoios.

A Direcção Regional do Desporto dá especial enfoque à atualização do apoio à atividade das SAD do futebol profissional, no valor de 1.568.160,00 euros, "bem como no reforço e reajustamentos efectuados nos capítulos II - Clubes e SAD em competições profissionais e não profissionais, III - Secção I - Modalidades coletivas com representação nacional, IV - Secção I - Modalidades individuais com representação nacional e IX - Infraestruturas Desportivas, no montante global de 580.000 euros".

A tutela explica que, no que respeita aos restantes valores atribuídos no PRAD 2026/2027, foram efectuados reajustamentos e actualizações, "entre os vários capítulos, decorrente do incremento dos custos de organização e participação nas competições regionais, nacionais e internacionais, onde se incluem os agentes desportivos de alto rendimento, os praticantes de elevado potencial, a competição desportiva regional e os eventos desportivos, entre outros".

