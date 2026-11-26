O vereador independente Jorge Afonso Freitas elogiou, à saída da reunião de câmara de hoje, o investimento de 20 milhões de euros previsto no Orçamento Municipal do Funchal para a habitação, considerando que esta é uma das principais prioridades do concelho. Contudo, justificou a sua abstenção com o reduzido investimento no urbanismo e ordenamento do território, que conta apenas com 1,2 milhões de euros.

Para o vereador, o investimento na habitação tem de ser acompanhado por uma aposta na modernização dos serviços de urbanismo, através de mais tecnologia, reforço dos recursos humanos e criação de estruturas de atendimento de proximidade, de forma a evitar a demora dos processos e melhorar a resposta aos munícipes.

Jorge Afonso Freitas defendeu também a criação de um 'Gémeo Digital' do Funchal, uma representação tridimensional do território que permita melhorar o planeamento urbano, estudar a orografia da cidade e apoiar decisões sobre construção em altura e zonas de expansão urbana.

O autarca considera que o atual investimento no urbanismo não acompanha a dimensão da aposta na habitação e defende que as duas áreas devem evoluir em conjunto.

Quanto à Taxa Municipal Turística, votou favoravelmente o aumento, mas defendeu que parte da receita deverá ser aplicada diretamente no urbanismo e ordenamento do território, contribuindo para reforçar uma área que considera subfinanciada no orçamento municipal.