A APRAM aponta que hoje tenham chegado à Madeira 1.658 passageiros e 917 tripulantes a bordo de dois navios de cruzeiro, que se encontram atracados no Porto do Funchal.

O 'Spirit os Discovery' transporta 1.464 pessoas a bordo (953 passageiros e 511 tripulantes), e chegou à Madeira pelas 6h30. Está a realizar um cruzeiro de duas semanas com partida em chegada em Portsmouth, Inglaterra. Foi daqui que chegou esta manhã, depois de quatro dias de mar. Parte do Funchal pelas 17 horas, em direção às ilhas Canárias. Vai visitar La Palma, Tenerife, La Gomera, Gran Canaria e Lanzarote, seguindo depois para Lisboa, antes de terminar a viagem em Portsmouth, a 6 de Dezembro.

Já o 'Amera' chegou pelas 7h15 e vai passar a noite no Funchal. Está a realizar um cruzeiro de 35 noites, com partida e chegada em Hamburgo, na Alemanha. Até chegar à Madeira, passou por Portsmouth, Leixões, Lisboa, Marrocos (Agadir) e Canárias (Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Palma e La Gomera). Do Funchal, segue para Vigo (Espanha), às 18 horas de amanhã, viajando depois para França (Honfleur), antes de regressar à Alemanha.

Para amanhã estão previstas as escalas do 'Seven Seas Navigator' e do 'Costa Smeralda'.