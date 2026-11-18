Os Bombeiros Voluntários Madeirenses mobilizaram esta madrugada os meios para acudir a um alerta de fuga de gás numa zona amplamente urbanizada do Funchal.

O alerta foi dado pelas 5h00, numa altura em que se sentia um forte odor a gás na Rua Conde Carvalhal.

Para o local foram mobilizados 2 meios, entre os quais uma ambulância, e oito bombeiros de serviço na corporação a essa hora.

Uma ligação que teria se soltado estava a libertar gás, tendo sido resolvida a situação sem mais demora ou intervenção de maior, ou muito menos necessidade de assistência a qualquer pessoa.