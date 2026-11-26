O Presidente da República afirmou hoje esperar que Assembleia da República e Governo clarifiquem divergências quanto a algumas das normas do Orçamento do Estado, caso contrário assegurou que quando o decreto chegar a Belém encontrará uma solução.

António José Seguro fez hoje uma curta declaração aos jornalistas depois de o primeiro-ministro, Luís Montenegro, ter anunciado na quarta-feira que o Governo não irá implementar algumas medidas do Orçamento como o IVA zero sobre bens alimentares essenciais, que entende como interferência na esfera executiva e meras recomendações.

"Como é público e notório, há uma divergência de interpretação quanto à natureza e à constitucionalidade de algumas das normas do Orçamento", declarou o chefe de Estado, à saída de uma conferência no Centro de Congressos de Lisboa.

O Presidente da República realçou que "o Orçamento está na Assembleia da República" e defendeu que "aquilo que é aconselhável é que os dois órgãos de soberania envolvidos neste processo, a Assembleia da República e o Governo, possam, nos próximos dias, verificar se têm condições para clarificar algumas dessas divergências de interpretação".

"Se tiverem, ótimo, o problema fica resolvido. Se não tiverem, ele chegará a Belém o Presidente da República, no seu momento próprio, no seu tempo próprio e dentro daquilo que é o quadro constitucional, encontrará uma solução. E será sempre uma solução para ajudar as nossas empresas e as nossas famílias em tempos muito difíceis", acrescentou.

Questionado se esta questão se deve resolver no Tribunal Constitucional, António José Seguro aconselhou a não se "pôr o carro à frente dos bois" e voltou a realçar que "o Orçamento ainda nem sequer saiu do Parlamento".

"Creio que ainda nem sequer há versão final. Portanto, aquilo que eu considero neste momento importante é que os dois órgãos de soberania, Parlamento e Governo, possam, no âmbito daquilo que é o diálogo normal entre os dois órgãos de soberania, encontrar formas para dirimirem essas divergências interpretativas. Se conseguirem, ótimo", reiterou.

Interrogado se, caso a questão não fique resolvida entre Parlamento e Governo, a sua intervenção consistirá em submeter algumas normas do Orçamento para fiscalização preventiva da constitucionalidade, o chefe de Estado nada mais quis adiantar.

António José Seguro respondeu apenas que, quando chegar "o tempo do Presidente", irá agir "de acordo com aquilo que são as suas competências constitucionais".

Na sua declaração, antes de abordar esta questão, o Presidente da República considerou "o essencial" é que Portugal tem um Orçamento do Estado para 2027 aprovado e que preserva o equilíbrio das contas públicas.

"Em todos os momentos convém que o Presidente da República assinale aquilo que é essencial. Temos um Orçamento, o Governo dispõe do Orçamento, aquilo que agora se exige é que esse Orçamento se transforme em benefícios e progressos concretos para as pessoas", acrescentou.

O chefe de Estado salientou a importância da estabilidade orçamental e política e "nos tempos que correm", em que há "um clima de guerra na Europa, um conflito no Estreito de Ormuz que faz com que muitas famílias e muitas empresas sofram na pele essas mesmas consequências".

A proposta de lei de Orçamento do Estado para 2027 foi aprovada em votação final global na terça-feira, viabilizada, como os dois orçamentos anteriores, com a abstenção do PS.

Teve votos a favor dos partidos que apoiam o Governo, PSD e CDS-PP, abstenção também do JPP e votos contra de Chega, IL, Livre, PCP, BE e PAN.

As alterações feitas ao Orçamento do Estado para 2027 na especialidade à revelia de PSD e CDS-PP levaram o Governo a acusar os dois maiores partidos da oposição, Chega e PS, de desvirtuarem a sua proposta e de agravarem as contas públicas.