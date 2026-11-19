Um jovem, de 18 anos, ficou ferido na sequência de uma colisão entre uma viatura ligeira e uma trotinete, ocorrida esta manhã, no Caminho de Santo António, no Funchal.

O alerta foi dado pelas 9h20, tendo os Bombeiros Sapadores do Funchal mobilizado uma viatura e três operacionais para prestar assistência.

Apesar de ter conseguido deslocar-se pelos próprios meios até à ambulância, o jovem queixava-se de dores na ponta dos dedos dos pés.