Colisão entre carro e trotinete mobiliza bombeiros no Funchal
Um jovem, de 18 anos, ficou ferido na sequência de uma colisão entre uma viatura ligeira e uma trotinete, ocorrida esta manhã, no Caminho de Santo António, no Funchal.
O alerta foi dado pelas 9h20, tendo os Bombeiros Sapadores do Funchal mobilizado uma viatura e três operacionais para prestar assistência.
Apesar de ter conseguido deslocar-se pelos próprios meios até à ambulância, o jovem queixava-se de dores na ponta dos dedos dos pés.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo