Uma queimada não autorizada, em zona de mato, mobilizou esta tarde os Bombeiros Sapadores do Funchal, na Rua da Levada de Santa Luzia.

O alerta foi dado devido ao excesso de fumo provocado pela queima, que não se encontrava devidamente autorizada. Para o local foram mobilizadas duas viaturas e oito operacionais da corporação, que intervieram na ocorrência.