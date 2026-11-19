Queimada não autorizada mobiliza bombeiros em Santa Luzia
Uma queimada não autorizada, em zona de mato, mobilizou esta tarde os Bombeiros Sapadores do Funchal, na Rua da Levada de Santa Luzia.
O alerta foi dado devido ao excesso de fumo provocado pela queima, que não se encontrava devidamente autorizada. Para o local foram mobilizadas duas viaturas e oito operacionais da corporação, que intervieram na ocorrência.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo