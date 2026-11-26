Os fundadores do movimento Agarrados à Net alertam que as escolas não sabem como lidar com casos de 'bullying' e defendem a elaboração de uma estratégia nacional com orientações claras e os meios necessários para o combater e prevenir.

"Os professores não sabem o que têm que fazer quando aparece uma denúncia de 'bullying'. Muitas vezes, até fazem coisas que estragam depois o que vem à frente", disse à Lusa Cristiane Miranda.

Cristiane Miranda e Tito de Morais, co-fundadores do Agarrados à Net, participaram, na quarta-feira, no 1.º Encontro Nacional Anti-Bullying, que decorreu na Casa do Impacto, em Lisboa, organizado pela No Bully.

Foi, precisamente, durante o encontro que lançaram um manifesto pela "prevenção e combate efetivo ao 'bullying' e 'cyberbullying', para entregar ao Presidente da República e ao parlamento no dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos.

"Andamos sempre com remendos e queremos que se adote um plano que dê estrutura e contexto para que, de facto, se combata o problema", explicou Tito de Morais, recordando que, em fevereiro de 2025, o próprio Governo divulgou um relatório com recomendações idênticas que ficaram na gaveta.

Na altura, o relatório do grupo de trabalho criado pelos ministérios da Educação, Ciência e Inovação e da Juventude e Modernização, recomendou por exemplo, a criação de equipas especializadas nas escolas para atuar na mediação de conflitos e prestar acompanhamento às vítimas, e a aposta na formação dos profissionais.

Outra das recomendações era a criação de uma linha de apoio dirigida aos alunos, que o Governo anunciou sem se comprometer com um prazo.

"Onde é que isso está?", questionou Cristiane Miranda, defendendo que as escolas "têm que ter meios e um plano de ação".

"Tudo bem que cada escola tenha depois autonomia para ver o que pode funcionar melhor, mas tem que haver aqui uma base de trabalho para todas as escolas e isso tem que começar pelo diagnóstico", acrescentou.

Por outro lado, o manifesto defende a elaboração de protocolos obrigatórios, com sanções educativas e restaurativas previstas, abandonando a lógica punitiva, a integração nos currículos de programas que ensinem as crianças e jovens a intervir e a pedir ajuda, bem como a formação de professores e assistentes operacionais.

"Os diretores também têm que estar implicados nisto e parar de fazer de conta que as coisas não existem. Vamos a muitas escolas e dizem-nos que ali não há 'bullying'. Como é que não há 'bullying'? Quando há crianças há 'bullying'", afirmou a co-fundadora do Agarrados à Net.

Para Tito de Morais, a resposta ao problema obriga a uma abordagem sistemática e holística, que envolva toda a sociedade.

"Não precisamos que o Governo venha fazer coisas só para dizer que faz. Queremos uma coisa estruturada", acrescentou.