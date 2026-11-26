A Venezuela e a empresa alemã Siemens Energy oficializaram esta quarta-feira o início de uma parceria para a recuperação do debilitado setor elétrico do país sul-americano, através da assinatura de acordos em Caracas.

Na presença da Presidente interina venezuelana, Delcy Rodríguez, foi assinada com o presidente da multinacional, Christian Bruch, uma "ata de início e concretização da aliança estratégica para a recuperação do sistema elétrico petrolífero" e outra para a reabilitação e manutenção da rede elétrica nacional, segundo uma transmissão do canal estatal VTV.

A cerimónia realizou-se duas semanas depois de o Parlamento venezuelano, controlado por apointantes do chavismo, ter aprovado uma reforma parcial da lei da eletricidade com o objetivo de incentivar o investimento privado e estrangeiro no setor, cuja prolongada crise se agravou este ano devido ao aumento da procura e ao processo de abertura da indústria petrolífera.

Bruch, que também exerce o cargo de diretor-executivo global da Siemens Energy, afirmou que a parceria pretende melhorar o sistema em conjunto com as empresas estatais Corpoelec (Corporação Elétrica) e PDVSA (Petróleos da Venezuela), para que exista "mais progresso" no país.

Por sua vez, Rodríguez declarou que vão "começar a trabalhar já" na recuperação do sistema elétrico nacional e dos sistemas de autogeração da indústria dos hidrocarbonetos.

A governante afirmou que o país esteve "impossibilitado durante mais de uma década de aceder a peças, componentes e equipamentos" para o setor devido às sanções, que foram flexibilizadas este ano no contexto da reaproximação com os Estados Unidos.

Na cerimónia esteve também presente o ministro das Obras Públicas, Juan José Ramírez, que classificou a data como "histórica" e assegurou que o país poderá aceder a novas tecnologias para o desenvolvimento do setor elétrico e alcançar a sua "estabilização completa".

A nova Lei Orgânica do Sistema e Serviço Elétrico, aprovada a 10 de novembro e que se junta a outras alterações do enquadramento legal venezuelano para abrir setores estratégicos ao capital estrangeiro, estabelece que a atividade de produção de energia "será exercida pela empresa operadora do Estado, bem como por empresas mistas e privadas devidamente autorizadas".

Segundo a nova legislação, as concessões atribuídas a empresas privadas poderão vigorar por um prazo máximo de 25 anos.

A Venezuela enfrenta uma crise elétrica há mais de uma década, mas no último ano os apagões intensificaram-se, provocando protestos em vários estados do país.

A oposição e diversos especialistas sustentam que as falhas do sistema resultam da corrupção e da falta de manutenção. O Governo, por sua vez, atribui os problemas às sanções, a fenómenos climáticos e a alegados atos de sabotagem.

O setor elétrico venezuelano foi nacionalizado em 2007 pelo então presidente Hugo Chávez.