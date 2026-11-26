Governar é também criar razões para as pessoas se encontrarem, permanecerem e regressarem. É esta a visão que queremos afirmar em São Vicente: um concelho com identidade, que não se resigna a ser apenas um lugar de passagem, mas se assume como espaço de cultura, tradição, desporto e experiências que merecem ser vividas.

Desde o início deste mandato, temos trabalhado para dinamizar o concelho e valorizar aquilo que o distingue. Cada iniciativa tem um propósito: apoiar o comércio local, valorizar as freguesias, divulgar o talento da nossa terra e reforçar o orgulho de quem aqui vive. É um trabalho que envolve o executivo, os trabalhadores municipais, as associações, os parceiros e todos aqueles que contribuem para um São Vicente mais vivo e acolhedor.

Neste Natal, queremos dar expressão a essa vontade de aproximar pessoas e revitalizar espaços. No dia 1 de dezembro, o centro da vila recebe estátuas vivas, pinturas faciais e animação, culminando com o acender das luzes de Natal. Queremos ruas cheias de vida, famílias reunidas e crianças que encontrem na vila um lugar de encanto e partilha.

A 7 de dezembro, inauguramos a primeira Aldeia de Natal no Jardim das Grutas de São Vicente. Até 9 de janeiro de 2027, luzes, sabores e momentos de convívio darão nova vida a este espaço emblemático do concelho, acolhendo residentes e visitantes de todas as idades.

Nos dias 12 e 13 de dezembro, a Mostra de Iguarias Tradicionais de Natal, na Boaventura, celebra sabores e saberes que fazem parte da nossa memória coletiva. A 19 de dezembro, a Noite do Mercado, na vila de São Vicente, volta a reunir pessoas, tradições e animação, num ambiente marcado pelo espírito de partilha desta época.

As Missas do Parto ocupam também um lugar especial na nossa identidade madeirense. São momentos em que a dimensão religiosa, os cânticos e a devoção se conjugam com o convívio após as celebrações, mantendo viva uma herança transmitida de geração em geração.

A nossa ambição é fazer de São Vicente um concelho que aproxima, acolhe e surpreende. Um lugar de encontro para quem cá vive e de descoberta para quem chega de outros pontos da Madeira ou de fora da Região. A cultura e os eventos não são acessórios: valorizam a nossa identidade, criam oportunidades para a economia local e ajudam a construir confiança no futuro.

Queremos que cada pessoa encontre em São Vicente razões para ficar, celebrar e regressar. Neste Natal, abrimos as portas e acendemos mais do que luzes: acendemos possibilidades. São Vicente espera por todos.