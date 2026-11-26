A Madeira trouxe de Lisboa o primeiro prémio do 46.º Congresso Português de Geriatria e Gerontologia. A distinção foi atribuída a «Uma Ponte para a Autonomia», um projeto da Unidade do Doente Frágil, do Serviço de Medicina Interna do SESARAM. Ao recebermos este prémio, pensei no que significa, para alguém que passou semanas ou meses no hospital, voltar a abrir a porta da sua própria casa.

A 19 de março de 2026, o Barómetro de Internamentos Sociais registou 2.807 pessoas que permaneciam no hospital apesar de já terem alta clínica. Eram 13,9% dos doentes internados nas unidades do SNS. Na Madeira, víamos de perto o que estes números descrevem. Uma pessoa podia ter recuperado da doença que a levara ao hospital e, ainda assim, precisar de ajuda para se levantar da cama, ir à casa de banho ou subir os degraus à entrada de casa. Bastavam, por vezes, esses degraus para adiar o seu regresso.

Perante a falta de respostas, perguntámos o que estaria ao nosso alcance mudar. Identificámos a perda de capacidade funcional como uma das principais barreiras e decidimos arregaçar as mangas. Na Unidade do Doente Frágil, juntámos medicina, enfermagem, psicologia, nutrição e serviço social para avaliar o que cada pessoa pode recuperar e começar a reabilitação ainda no hospital. O plano parte de tarefas concretas com impacto na vida de cada um. Para alguém que já não conseguia passar da cama para uma cadeira, reaprender esse movimento pode ser o primeiro passo para voltar a viver em casa.

Das 33 pessoas que participaram neste projeto-piloto, 24 regressaram ao domicílio. O grupo é pequeno, contudo o trabalho merece ser acompanhado e maximizado para perceber quem mais poderá beneficiar e que apoios serão necessários após a alta hospitalar. Foi esta experiência que levou a Medicina Interna a criar, em julho, um circuito de referenciação para identificar e reabilitar mais cedo quem tem potencial de recuperação.

Somos um arquipélago no Atlântico. Conhecemos bem as distâncias e o peso que existe quando uma família precisa de ajuda. Também sabemos o que acontece quando os profissionais se sentam à mesma mesa, põem em comum os recursos de que dispõem e decidem por onde começar. Foi assim que nasceu este projeto. É assim que podemos criar, na Madeira, outras respostas que melhorem os cuidados e a vida de quem deles precisa, ligando o trabalho do hospital aos centros de saúde, às famílias e aos serviços na comunidade.

Este prémio pertence a todas as pessoas que fizeram esse trabalho todos os dias e aos doentes que aceitaram voltar a tentar, mesmo quando levantar-se de uma cadeira era difícil. Em Lisboa, celebramos o reconhecimento dos nossos pares. Na Madeira, o resultado viu-se à porta de 24 casas.