A Madeira recebe, durante o mês de Novembro, uma residência artística internacional que reúne artistas e artesãos de dez países para explorar o papel da criatividade na promoção da saúde mental, do bem-estar e do diálogo social.

Organizada pela ARTE.M – Associação Artística e Cultural da Madeira, a iniciativa 'ReCrafting Lif' decorre nos espaços do ARThub Madeira e do Art Center Caravel, no Funchal, no âmbito do projecto europeu Craftwork 4.0 All.

Os participantes, provenientes de países como a Grécia, Alemanha, Suécia, Croácia e Países Baixos, vão desenvolver trabalhos individuais e colectivos, recorrendo a técnicas como cerâmica, mosaico, colagem e reutilização criativa de materiais.

A residência pretende demonstrar como as práticas artesanais podem contribuir para a expressão emocional, combater o isolamento social e promover a inclusão, explorando também a criatividade como ferramenta de diálogo entre diferentes culturas.

O projecto é co-financiado pela União Europeia, através do programa Europa Criativa.