Nenhum Orçamento do Estado é perfeito, nem consegue “agradar a gregos e troianos”. O JPP não é daqueles que dizem que está tudo mal simplesmente porque não estão no Governo. Mas também não é daqueles que aplaudem tudo por conveniência partidária.

A nossa abstenção no Orçamento do Estado para 2027 resulta de uma ponderação responsável entre aquilo que conseguimos alcançar e aquilo que continua por resolver.

Reconheço as medidas de valorização dos salários, de alívio fiscal, de apoio aos pensionistas e à habitação. Reconheço também os resultados do trabalho parlamentar do JPP.

Conseguimos a aprovação, total ou parcial, de propostas relacionadas com o plano de contingência da mobilidade aérea da Madeira, a modernização do Aeroporto do Porto Santo, a salvaguarda da produção caseira de aguardente de cana, os direitos dos docentes cuidadores, o Passe do Antigo Combatente, a saúde oral e o apoio domiciliário.

Apoiámos igualmente boas propostas de outros partidos, como o IVA zero no cabaz alimentar. Não nos interessa a cor política de quem apresenta as soluções. Interessa-nos que sejam úteis às pessoas.

Infelizmente, a «partidarite» continua a condicionar muitas decisões no Parlamento. Assistimos à rejeição de propostas do JPP e à aprovação de iniciativas semelhantes apresentadas por partidos com maior representação parlamentar. Ainda assim, se as populações beneficiarem, valeu a pena insistir.

Mas há questões que não posso ignorar.

Na mobilidade aérea, os insulares continuam obrigados a adiantar dinheiro que compete ao Estado pagar. Na mobilidade marítima, continuamos sem um compromisso financeiro efetivo para concretizar a ligação por ferry entre a Madeira e o continente em 2027, como pretendia o JPP.

A revisão da Lei das Finanças das Regiões Autónomas continua sem garantias de concretização. E o reconhecimento dos verdadeiros custos da insularidade permanece muito aquém das responsabilidades do Estado.

Tínhamos razões para votar contra. Mas seria igualmente injusto desvalorizar as medidas positivas e os resultados que conseguimos alcançar.

A nossa abstenção não é um voto de confiança no Governo, nem tão-pouco um ato de submissão política.

A Autonomia não se defende com palavras, muito menos com esmolas destinadas a comprar silêncios ou a alimentar dependências partidárias.

Os madeirenses e os porto-santenses não pedem regalias. Exigem, simplesmente, que o Estado cumpra as suas responsabilidades constitucionais.

Não aceito que os portugueses das ilhas tenham de pagar mais e viver com menos direitos só porque nasceram longe de Lisboa.

Continuarei assim a defender na Assembleia da República os direitos das nossas populações, sem pedir licença a Lisboa e sem hipotecar a minha independência política.

Foi para isso que fui eleito.