A Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM, SA), empresa tutelada pela Secretaria Regional de Economia, vai desenvolver um estudo para avaliar a viabilidade técnica da construção de uma nova doca de recreio para embarcações de recreio de grande porte, dentro da bacia portuária do Porto do Funchal.

O estudo, no valor de 56 mil euros, foi adjudicado à Consulmar - Consultores de Engenharia, Lda., na sequência de uma consulta preliminar ao mercado, em que foram também auscultadas as empresas Aqualogos – Engenharia e Ambiente, Lda., e COBA – Consultores de Engenharia e Ambiente, S.A.

Esta necessidade, tem sido sinalizada pelo secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, na sequência do crescente interesse para a atracação de iates de maior porte na Madeira, que escalam o Atlântico Norte, e pode vir a constituir-se como uma mais-valia económica para a Região.

O objectivo da APRAM, explica a presidente do conselho de administração, Paula Cabaço, é “avaliar as possibilidades de expansão da capacidade de estacionamento para embarcações de recreio”, tendo em consideração as potencialidades do mercado dos mega-iates e a procura que a Madeira tem vindo a registar.

Segundo nota à imprensa, a realização deste estudo é motivada por três factores principais: a atractividade do Porto do Funchal enquanto destino para a náutica de recreio, a actual capacidade de estacionamento de embarcações, que se encontra esgotada, e o crescimento que este segmento de mercado tem vindo a registar.

“Com uma localização privilegiada no Atlântico, o Porto do Funchal reúne condições de excelência para acolher embarcações de recreio e constitui uma referência para a comunidade náutica que cruza esta região. Perante a procura crescente e a ocupação da capacidade atualmente disponível, a APRAM pretende, através deste estudo, identificar soluções que permitam reforçar a oferta de lugares de estacionamento de embarcações a nado, com especial enfoque nos iates e nas classes superiores”, enquadra Paula Cabaço.

Esta aposta, continua, acompanha a evolução deste segmento de mercado, traduzida no aumento do número de escalas de mega-iates e outras embarcações de grande dimensão no Porto do Funchal nos últimos anos.

“Para mantermos uma vantagem competitiva e continuarmos a responder à procura crescente, é importante desenvolvermos este estudo, que será um instrumento fundamental para avaliar as possibilidades de expansão, permitindo-nos planear e programar uma eventual ampliação da capacidade de estacionamento de embarcações de recreio”, sublinha Paula Cabaço, apontando para o final do primeiro trimestre do próximo ano, as primeiras conclusões deste estudo de viabilidade.