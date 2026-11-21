O TEDxMadeira regressa hoje ao Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos, com um programa de conversas e partilha de ideias subordinado ao tema ‘All we need is…’. O evento decorre entre as 13 e as 18 horas deste sábado e pretende desafiar o público a reflectir sobre aquilo que é verdadeiramente essencial, deixando espaço para que cada participante complete a frase à sua maneira.

A iniciativa reúne um conjunto de oradores de diferentes áreas e percursos, entre os quais Nuno Morna, Anastasiia Mazur, Magna Rodrigues, José Manuel Rodrigues, Paulo Guerra, João Paulo Correia, Filipa Jardim da Silva e Carla Câmara, que irão partilhar experiências, perspectivas e ideias em torno do tema proposto.

Com uma frase deliberadamente incompleta como ponto de partida, o TEDxMadeira procura estimular novas formas de pensar, cruzar experiências e promover a reflexão sobre aquilo que realmente importa, num encontro que conta com o DIÁRIO como media partner.

Assuntos em agenda neste sábado, 21 de Novembro

9 horas às 13 horas - Conferência de Educação, subordinada ao tema 'Transformar práticas - Educar com propósito', promovida pela Associação Nacional de Professores, no Auditório do Centro Cívico do Estreito de Cãmara de Lobos

15 horas - AD Camacha - Cinfães do Campeonato de Portugal, no Estádio da Camacha

17 horas - Marítimo - D. Chaves da Taça de Portugal, no Estádios dos Barreiros

19h45 - Moda Madeira (20 e 21 de Novembro), no Museu de Electricidade - Casa da Luz

21 horas - Espectáculo 'Nem mais 1 minuto de silêncio', no âmbito do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres', MUDAS - Museu de Arte Contemporânea da Madeira

Rali do Porto Santo

Principais acontecimentos verificados no dia 21 de novembro, Dia Mundial da Televisão, Dia Mundial da Pesca, Dia Europeu da Fibrose Quística e Dia do Olá

1694 - Nasce Voltaire, pseudónimo de François-Marie Arouet, escritor e filósofo francês, autor de "Candide" e do "Tratado sobre a Tolerância".

1857 - Nasce o pintor português Columbano Bordalo Pinheiro.

1877 - Thomas Edison, inventor norte-americano, apresenta o fonógrafo.

1906 - O imperador da China proíbe o consumo de ópio e estabelece um período de dez anos para a erradicação do seu comércio.

1920 - Um ataque do IRA - Exército Irlandês de Libertação causa a morte a 14 soldados britânicos, em Dublin, Irlanda.

1938 - As áreas fronteiriças ocidentais da Checoslováquia são incorporadas compulsivamente no Reich alemão.

1943 - Independência do Líbano.

1960 -- O decreto-lei n.º43338, aprova, para adesão, o Acordo relativo ao Fundo Monetário Internacional, (FMI) adoptado na Conferência Monetária e Financeira das Nações Unidas, realizada em Bretton Woods (N. H., Estados Unidos da América) de 1 a 22 de julho de 1944.

1963 - O Concilio Vaticano II autoriza o uso da língua de cada país, em vez do latim, nas cerimónias religiosas.

1969 - A Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) condena novamente a política colonial portuguesa, que considera "uma ameaça grave à paz e à segurança internacionais", e menciona o Manifesto de Lusaca de apoio às independências.

1973 - É comprovado o desaparecimento de 18,5 minutos de gravações da Casa Branca, relacionadas com o escândalo Watergate, que envolve o Presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon.

1975 - Os governos vietnamitas de Hanói e Saigão concordam com a unificação do país sob uma direção comunista.

1976 - As forças armadas sírias completam a ocupação do Líbano.

1979 - A embaixada norte-americana em Islamabad, Paquistão, é atacada por populares. Morre um fuzileiro dos Estados Unidos.

1982 - O Presidente libanês, Amin Gemayel, assegura que o seu país reconquistará a independência "sejam quais forem os sacrifícios", com o apoio das nações árabes e ocidentais.

1984 - As relíquias de São Francisco Xavier, o póstolo do Oriente, são expostas ao público na Sé Catedral da parte velha de Goa.

1985 - O padre Juan Khron, condenado a seis anos e meio de prisão por ter atentado contra a vida do Papa João Paulo II, em maio de 1982, em Fátima, sai em liberdade condicional.

1988 - Os organizadores da Liga inglesa de futebol decidem premiar a vitória com dois pontos e o empate com um. Por isso, até essa altura não existiu classificação naquela que foi a primeira liga de futebol do Mundo.

1991 - O Presidente da República, Mário Soares, entrega ao Núncio Apostólico, em Lisboa, Luciano Angeloni, uma carta dirigida ao Papa João Paulo II sobre os massacres em Díli, solicitando a sua intervenção.

- Butros Ghali, vice primeiro-ministro egípcio, é eleito secretário-geral das Nações Unidas pelo Conselho de Segurança (ONU), sucedendo a Perez de Cuellar.

1995 - Após 21 dias de negociações, em Dayton, Estados Unidos, os Presidentes da Sérvia, Slobodan Milosevic, da Croácia, Franjo Tudjman, e da Bósnia, Alia Izetbegovic, chegam a acordo (Acordo de Dayton, assinado oficialmente em Paris a 14 de dezembro) sobre o fim da guerra na Bósnia.

1996 -- O decreto-lei n.º 176/96, emitido pelo Ministério da Cultura e publicado no Diário da República nº. 220/1996, Institui o regime do preço fixo do livro.

- Começa o primeiro Fórum Mundial de Televisão das Nações Unidas (ONU), que institui o Dia Mundial da Televisão, convidando os estados membros a promover "trocas de programas sobre questões da paz e o desenvolvimento social e económico".

- Morre, aos 79 anos, o investigador, historiador de literatura, ensaísta e ficcionista Alexandre Cabral, investigador da obra Camiliana, a que consagrou uma grande parte da sua vida, e culminou no importante Dicionário de Camilo Castelo Branco, em 1989.

2002 - O Parlamento Europeu aprova a moção que exige o apuramento de responsabilidades pelo desastre do petroleiro Prestige.

2004 - Realiza-se a segunda volta das eleições presidenciais na Ucrânia, disputada por Viktor Iuchenko, líder da oposição pró-ocidental e defensor da integração da Ucrânia nas estruturas europeias, que obteve 39,78 por cento dos votos na primeira volta, e o primeiro-ministro pró-russo Ianukovitch, que conseguiu 39,32 por cento.

- Morre, aos 47 anos, Uwe Scholz, bailarino e coreógrafo alemão, antigo diretor artístico das Óperas de Zurique e de Leipzig.

2006 - Iraque e Síria restabelecem relações diplomáticas interrompidas há mais de 25 anos.

- Morre, aos 34 anos, o ministro libanês da Indústria, Pierre Gemayel, num atentado no norte de Beirute.

- O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) aprova a criação de um tribunal internacional para julgar os presumíveis assassinos do antigo primeiro-ministro libanês Rafic Hariri.

- O governo do Nepal - primeiro-ministro Girija Prasad Koirala e os rebeldes maoistas - chefe dos maoistas, Prachanda -- assinam, num centro de conferências em Katmandu, Nepal, um acordo de paz histórico de divisão do poder, pondo fim a uma guerra civil de dez anos que fez mais de 13.000 mortos.

2007 - Morre, com 86 anos, o ator, cineasta e escritor espanhol Fernando Fernán-Gómez, acumulou sete Prémios Goya (Prémios do Cinema espanhol), mais do que qualquer outro nome da cena espanhola e foi também premiado nos Festivais de Berlim e Veneza.

2008 - Tribunal Central de Instrução Criminal decreta a prisão preventiva do ex-administrador do BPN José Oliveira e Costa, num processo em que é suspeito de burla qualificada, fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais, entre outros ilícitos.

2009 - Morre, com 48 anos, Jorge Ferreira, advogado, antigo líder parlamentar do CDS-PP, vice-presidente da Juventude Centrista na década de 1980 e do CDS-PP, entre 1995 e 1996, durante a liderança de Manuel Monteiro, cofundador do Partido da Nova Democracia.

- Morre, aos 83 anos, Konstantin Petrovich Feoktistov, engenheiro espacial russo, primeiro cosmonauta recrutado entre a população civil, e não entre militares.

2010 - A Irlanda faz um pedido formal de ajuda financeira à União Europeia e ao Fundo Monetário Internacional para sanar as suas contas públicas.

2011 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, promulga o diploma sobre a transferência de competências dos governos civis, mas sugere numa mensagem ao Parlamento a reponderação da transferência para os comandantes operacionais da execução da declaração do estado de emergência.

- O Governo egípcio apresenta a sua demissão ao Conselho Supremo das Forças Armadas, no poder desde o derrube em fevereiro do antigo Presidente, Hosni Mubarak.

- Morre, aos 87 anos, Danielle Miterrand, a viúva do antigo Presidente francês François Miterrand, e presidia à fundação "France Libertes" -- Fundação Danielle Mitterand.

2012 - Morre, com 22 anos, Austin Peralta, pianista norte-americano, considerado um prodígio do novo jazz.

2013 - Associações e sindicatos que representam os inspetores da Autoridade Tributária e Condições do Trabalho, da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, dos Jogos e Segurança Social criam a Federação Nacional de Inspetores do Estado.

- Milhares de profissionais das forças e dos serviços de segurança manifestam-se frente à Assembleia da República, onde uma barreira policial os impede de entrar.

2014 - O ex-primeiro-ministro, José Sócrates, é detido para interrogatório no aeroporto de Lisboa, à chegada de Paris.

- O ministro da Saúde, Paulo Macedo, declara extinto o surto de "legionella", que provocou 336 doentes e dez mortos, apesar de ainda poderem ocorrer mais óbitos.

2016 - O Papa Francisco autoriza todos os sacerdotes a manterem definitivamente a capacidade de absolverem as mulheres que fizeram um aborto, disposição que devia vigorar apenas durante o ano jubilar da misericórdia.

2017 - O presidente da câmara baixa do Parlamento do Zimbabué Jacob Mudenda, anuncia que o Presidente, Robert Mugabe, resigna ao cargo "com efeito imediato", ao fim de 37 anos no poder. O exército tinha anunciado, dia 15, ter sob custódia o Presidente e a mulher e o controlo dos edifícios oficiais, após uma noite de agitação que incluiu a tomada da televisão estatal.

- Entrada em vigor da lei que permite que condenados por crimes menores possam cumprir pena em casa.

- Morre, aos 63 anos, Fernando Relvas, autor de banda desenhada.

2018 - A Assembleia Nacional angolana aprova, com voto favorável da oposição, a proposta de Lei sobre o Repatriamento Coercivo e Perda Alargada de Bens, permitindo o confisco de "bens incongruentes domiciliados no exterior do país".

2020 - A judoca Rochele Nunes garante a medalha de bronze nos Europeus de Praga, República Checa, na categoria de +78 kg, ao vencer a bósnia Larisa Ceric por ippon, ao fim de três castigos.

- O judoca Jorge Fonseca conquista a medalha de bronze na categoria de -100 kg nos Europeus de Praga, República Checa, ao vencer o georgiano Varlam Liparteliani, por ippon, já no prolongamento do combate.

- Passa a ser obrigatório o uso de máscara nos locais de trabalho. O Governo anuncia também que a circulação entre concelhos vai ser proibida nos fins-de-semana prolongados e impõe restrições no comércio e restauração para o mesmo período, devido à pandemia de covid-19.

- Morre, aos 85 anos, João Flores, empresário, presidente da junta diretiva da Câmara de Comércio Hispano Portuguesa, responsável pela introdução em Portugal da cadeia brasileira de supermercados Pão de Açúcar.

2021 - O ugandês Jacop Kiplimo bate recorde mundial na 30.ª edição da meia maratona de Lisboa, com o tempo de 57.31 minutos, enquanto a etíope Tsehay Beyan venceu a prova feminina, em 1:06.06 horas.

- O piloto francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) conquista pela oitava vez o título mundial de ralis, ao vencer o Rali de Monza, Itália, 12.ª e última prova do Campeonato do Mundo.

- Morre, aos 81 anos, José Manuel Leite, teólogo e agrónomo, foi o primeiro presidente da Câmara da Figueira da Foz eleito após o 25 de Abril. Foi cofundador da OIKOS, organização não-governamental para o desenvolvimento.

2022 - A Procuradoria-Geral da Justiça da Ucrânia anuncia ter descoberto quatro "locais de tortura" usados pelos russos em Kherson (sul), durante a ocupação desta cidade reconquistada pelas tropas de Kiev em 11 de novembro.

2023 - A Polícia Judiciária desmantela uma estrutura criminosa organizada que se dedicava à exploração de trabalhadores imigrantes no Baixo Alentejo, numa operação em que foram detidas 28 pessoas.

- Morre, aos 92 anos, Estela Alves, fadista que fez êxitos como "Ou Tarde ou Cedo", "Eu canto p'ra Toda a Gente", "Pouca Sorte Deus me Deu" e "Não Quero".

2024 - A Polícia Federal brasileira indicia 37 pessoas por tentativa de golpe de Estado para derrubar o Presidente Lula da Silva. O ex-Presidente Jair Bolsonaro confirma estar entre os indiciados.

- A Ucrânia e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) acusam a Rússia de ter disparado um míssil intercontinental, concebido para transportar ogivas nucleares mas que pode ser usado como arma convencional, num ataque à cidade de Dnipro, no centro-leste do país.

- O Tribunal Penal Internacional (TPI) emite mandados de captura para o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, para o seu ministro da Defesa, Yoav Gallant, por crimes contra a humanidade e crimes de guerra cometidos pelo menos desde 08 de outubro de 2023 e até pelo menos 20 de maio de 2024Faixa de Gaza.

2025 - Morre, aos 91 anos, Ornella Vanoni, cantora e atriz italiana.

Pensamento do dia