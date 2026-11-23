O antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho afirmou hoje que "a crise está cá", depois das várias medidas aprovadas no OE2027 contra a vontade do Governo, e sugeriu que o Parlamento até pode escolher outro executivo.

Por outro lado, caso o executivo PSD/CDS-PP liderado por Luís Montenegro decida aceitar esta situação sem nada fazer, Passos Coelho considerou que "não se poderá queixar".

Passos Coelho participou numa conferência em Lisboa promovida pela Associação Business Roundtable Portugal (BRP), intitulada "Ainda dá, vamos lá", num painel dedicado a "Diagnóstico e opções para Portugal", onde participou também o economista Pedro Santa Clara.

O antigo presidente do PSD voltou a referir-se ao que se tem passado na votação na especialidade do orçamento, como já tinha feito nos Açores no fim de semana, reiterando as críticas quer ao Parlamento, quer ao Governo.

"Se um Parlamento vira um Orçamento do avesso e o Governo diz 'isto realmente assim não funciona, isto assim não se consegue governar, mas não há problema nenhum porque não há crise'... Se essa é a conclusão, então nem a oposição se poderá queixar, nem o Governo se poderá queixar", avisou.

Para Passos Coelho, a forma de lidar com esta atitude deve ser outra porque "a crise está cá"

"Se o Parlamento não gosta das medidas que este Governo tem no Orçamento, o Parlamento não governa, mas pode escolher um Governo que governe de acordo com a sua vontade, que escolha um Governo para fazer aquilo que quer", sugeriu.

Passos Coelho recordou até o seu caso em 2015 quando venceu as eleições e o Parlamento rejeitou o seu programa de governo.

"Não quis aquele programa, pôs lá outro Governo, 'chapeau', muito bem, 'no hard feelings', não é verdade? Excelente", disse.

Perante a situação atual, em que o executivo de Luís Montenegro se diz disponível para continuar a governar, Passos deixa a pergunta e a resposta.

"De quem é a culpa? É do Parlamento ou é do Governo? Não é de ninguém. Assim não vamos a lado nenhum. O país como está, no impasse em que ele está, nem temos crescimento a 5% como se deseja em 2035, nem teremos um Estado saneado, honesto, capaz, competente, centrado nas suas funções regulatória", conclui.

Tal como tem feito em outras ocasiões, o antigo primeiro-ministro insistiu que o país precisa de fazer reformas estruturais e, para tal, falar "com todos os partidos que estejam nessa disponibilidade".

"Até hoje o PS não deu mostras de estar disponível para isto, pelo contrário", disse.

Já quanto ao Chega, considerou que, apesar de "também estar a ter uma posição criticável" no atual debate orçamental, não deve ser excluído à partida pelo Governo diálogo sobre reformas estruturais.

"Se ele se quiser excluir, é ele que paga o preço por isso", disse

Dizendo não ser "nem otimista nem pessimista, mas realista", Passos Coelho insistiu na necessidade de dizer aos cidadãos a verdade sobre o fraco crescimento do país no curto e médio prazo - "nós seremos muito mais pobres daqui a 15 anos" se nada mudar - ou sobre o futuro da Segurança Social, mas admitindo que só se podem fazer "as reformas que as pessoas desejam"

"Se tudo o que hoje temos permanecer, aqueles que hoje estão a entrar no mercado de trabalho e se vierem a aposentar por meados de 2070 irão ter de viver mais ou menos com cerca de 34% daquilo que é a média salarial", alertou, insistindo que estes alertas não são "para dizer que vem aí o papão" ou "assustar as pessoas".

Passos insistiu que o país só poderá suportar políticas públicas na saúde, educação ou habitação se crescer entre 2,5 a 3% ao ano e apelou a que o país abandone "o caminho das redes de conhecimento e compadrio e aposte no mérito de verdade".

"E não apenas quando se conhece o secretário de Estado ou o ministro", salientou.

Numa crítica implícita ao atual Governo, o antigo governante disse que gostaria de viver num país em que "em vez dos governos escolherem diretores-gerais que sejam gente da confiança pessoal, política, dos ministros", escolhessem quem "defenda a estrutura intermédia do Estado e que possa dar garantias sobre a continuidade das políticas".

À saída, Passos Coelho não quis responder à comunicação social.