A Acampada de Lisboa pelo direito à habitação revelou hoje que a PSP entrou em contacto com o movimento a instar para a desmobilização que está presente desde 14 de novembro na Praça dos Restauradores.

Numa nota publicada nas redes sociais, o movimento detalhou que a polícia entrou em contacto por três vezes hoje, às 14:00, às 16:00 e às 18:00, transmitindo que tinham que desmobilizar.

"Deram a entender que ou desmobilizamos ou eles nos desmobilizam", pode ler-se.

Na mesma nota, a Acampada de Lisboa referiu que está reunida desde as 21:00 e que irá transmitir mais tarde a sua decisão.

O movimento que começou em Lisboa a 17 de outubro voltou em 14 de novembro a montar tendas, mas desta vez na Praça dos Restauradores, perante a impossibilidade de regresso ao Rossio, onde a Câmara de Lisboa montou o Mercado de Natal assim que os manifestantes levantaram o acampamento antes da passagem das depressões Bruna e Charles.

Nos últimos dias, o movimento pela habitação também tem pernoitado junto à Assembleia da República.

Os atuais protestos contra a crise na habitação tiveram início no Porto em 10 de outubro e expandiram-se a Lisboa, mas já motivaram também concentrações noutras cidades.

Os manifestantes exigem, entre outras coisas, a reversão da nova lei do arrendamento, um travão à aquisição de habitação por parte dos fundos imobiliários e tetos "verdadeiramente acessíveis" à renda.