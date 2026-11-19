O espectáculo "Pizza Man" sobe ao palco do Centro de Congressos do Funchal nos dias 18 e 19 de Dezembro, com duas sessões agendadas para as 21 horas.

A produção da Yellow Star Company anuncia uma campanha especial de cinco euros de desconto em todos os bilhetes. Com a promoção, os ingressos para a Zona A custam 30 euros, em vez de 35, os da Zona B passam de 30 para 25 euros e os da Zona C descem de 25 para 20 euros.

As reservas podem ser efectuadas através da bilheteira, pelo telefone 938 667 315 ou pelo endereço electrónico [email protected]. Os interessados devem indicar a data e a zona pretendidas.