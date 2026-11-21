Um estudo sobre o angioedema hereditário, doença rara que pode ser fatal e que em Portugal afeta mais de 350 pessoas, conclui pela necessidade de dar mais acesso a medicamentos inovadores, para reduzir os efeitos secundários, sobretudo cardiometabólicos.

Em declarações à Lusa, Manuel Branco Ferreira, imunoalergologista da Unidade Local de Saúde de Santa Maria, em Lisboa, e coordenador do primeiro e mais abrangente retrato da doença em Portugal, explica que o acesso à medicação mais inovadora já é uma realidade nos hospitais centrais, mas falha nas unidades mais pequenas.

"O que vimos é que, nos hospitais não centrais, a percentagem de doentes que ainda se mantém em androgénios ou em outras terapêuticas mais antigas é muito maior do que nos hospitais centrais, onde a percentagem tem vindo a decrescer", explicou.

O estudo, que mapeou 377 doentes a nível nacional, revelou que quase metade dos doentes (46%) que fazem tratamento preventivo continua a ser medicada com "androgénios atenuados", que estão associados a múltiplos efeitos secundários a longo prazo, entre os quais problemas de hipertensão, diabetes, aumento do número de glóbulos vermelhos e lesões no fígado.

Branco Ferreira sublinha a necessidade de "facilitar o acesso" de todos à medicação mais inovadora: "E preciso que os doentes que estejam em Lisboa, no Porto ou em Coimbra não tenham uma diferença no tratamento (...) relativamente aos doentes do interior ou de outras zonas".

Reconhece que o processo de mudança progressiva para os novos tratamentos "já está em marcha", mas diz que é preciso acelerar o passo.

Sobre os efeitos secundários dos medicamentos de segunda linha que ainda são usados, o especialista aponta a perda de menstruação e a infertilidade nas mulheres, assim como a "virilização", com o aumento dos pelos faciais e da massa muscular.

Além destes efeitos, lembra que esta medicação mais antiga -- de segunda linha -- também causa aumento do número de glóbulos vermelhos, o que pode contribuir para o sangue ficar mais espesso e para haver mais tromboses, assim como a possibilidade de lesões no fígado.

O angioedema hereditário é uma doença genética e rara caracterizada por episódios recorrentes de inchaço (edema) grave e profundo na pele, nas mucosas e em órgãos internos.

O estudo ontem divulgado baseia-se em dados de 46 médicos especialistas em 21 centros nacionais onde os doentes são seguidos.

No total, foram identificados em Portugal 377 doentes - a maior concentração está na Grande Lisboa (136) e no Norte (126), numa doença que afeta sobretudo mulheres (61,3%) e pessoas em idade ativa (53% entre os 18 e 50 anos). Os dados recolhidos apontam para 11% de doentes em idade pediátrica.

O rastreio familiar tem um papel vital, sendo responsável por 26,8% das referenciações para a especialidade, e o angioedema hereditário é mais frequente nos filhos dos doentes (64,4%).

Sublinhando a necessidade de sensibilizar tanto os médicos como as administrações hospitalares a dar mais acesso à terapêutica inovadora, Branco Ferreira lembra que mesmo os doentes que estão controlados vão tendo sintomas e acrescenta: "A grande vantagem das terapêuticas inovadoras é que são os doentes que nos dizem, 'ó doutor, parece que nem tenho a doença'".