A Associação Ornitológica da Madeira (AOM) está a promover a edição de 2027 do Madeira International Bird Exhibition (MIBE) junto da comunidade internacional de criadores de aves, aproveitando a presença no 85.º Campeonato Internacional SOR, que decorre entre 20 e 22 de Novembro, em Modena, Itália.

A apresentação foi realizada no stand da Federação Ornitológica Nacional Portuguesa (FONP), num certame considerado um dos mais importantes do calendário mundial da ornitologia, que reúne milhares de visitantes e cerca de 22 mil aves a concurso num único fim-de-semana.

Durante o evento, a AOM convidou criadores de vários países a trazerem as suas aves ao Funchal, em 2027. Para facilitar a divulgação e o contacto com os interessados, a Associação disponibilizou um painel oficial e um código QR de acesso directo ao canal de WhatsApp do MIBE.

Depois da segunda edição, realizada em Outubro de 2026, em co-organização com a FONP e sob a égide da Confederação Ornitológica Mundial (COM), a organização pretende reforçar a dimensão internacional do evento. Nesse sentido, os contactos estabelecidos em Modena com criadores, clubes, federações, juízes e empresas do sector são considerados importantes para preparar a próxima edição.

"Modena é a grande montra da ornitologia mundial. Convidar daqui criadores de toda a Europa para virem à Madeira mostra que o MIBE já tem lugar no calendário internacional", afirma João Fernandes, presidente da direcção da AOM.

A Associação agradece à FONP o acolhimento no seu stand e o apoio à iniciativa, bem como ao Governo Regional da Madeira e ao Município do Funchal, parceiros na promoção da Região além-fronteiras.