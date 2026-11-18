O Presidente da República, António José Seguro, defendeu hoje a construção de um país coeso socialmente, mas lamentou sentir, "em muitas situações", um "certo deslaçar social", que considerou não poder acontecer.

"É importante que nós consigamos construir um país com ambição, mas que seja também um país coeso socialmente, e eu sinto, em muitas situações, um certo deslaçar social, isso não pode acontecer", disse.

"É por isso que tenho insistido para que seja necessário dar resposta a problemas de pessoas que tenham dificuldades em ter uma habitação, em aceder a cuidados de saúde a tempo e horas, em termos melhores salários e, para isso, precisamos todos de dar o nosso contributo para criar esse país justo e de excelência", acrescentou.

António José Seguro falava aos jornalistas em Évora, à margem do 16.º Encontro PME Inovação, promovido pela COTEC Portugal, em que venceu empresa Somengil, o Prémio PME Inovação COTEC-BPI, galardão que distingue as empresas nacionais que se destacam pela sua aposta em inovação e competitividade.

O Presidente da República vai fazer uma segunda Presidência Aberta, entre 01 e 04 de dezembro, dedicada ao tema da coesão social, que começará na Área Metropolitana de Lisboa e terminará no Alentejo.

Esta iniciativa foi hoje anunciada atravésde uma nota no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

"Eu gosto imenso de ouvir as pessoas, gosto imenso de escutar e a Presidência Aberta é um compromisso que eu assumi na campanha eleitoral, para estar próximo das pessoas, dos territórios, a minha presidência não se esgota no Palácio de Belém, bem pelo contrário", disse.

No encontro com os jornalistas, o Presidente da República acrescentou que vai promover esta Presidência Aberta porque gosta de "conhecer os problemas das pessoas", de "conhecer as boas soluções", mas também gosta de "mobilizar os atores políticos, sociais e económicos" para resolverem os problemas das populações.

"É esse o sentido da Presidência Aberta, é puxar o país para cima e garantir que nós temos todas as condições para sermos um país justo e de excelência.

No decorrer da entrega de prémios, o Presidente da República abordou ainda o tema da Capital Europeia da Cultura (CEC) Évora_27, anunciando que é uma iniciativa que tem merecido o seu apoio "desde a primeira hora".

"E se não tiver oportunidade de estar convosco antes, ameaço estar cá já no início do próximo mês durante a Presidência Aberta, aqui estarei em Évora para no sábado, dia 06 de fevereiro de 2027, no rossio, para participar na sessão de abertura de Évora Capital Europeia da Cultura", disse.