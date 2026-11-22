A Alemanha e a França rejeitaram hoje o novo projeto de acordo da COP31, denunciando retrocessos no texto apresentado pela presidência turco-australiana, a poucos minutos de uma sessão plenária de encerramento marcada pela incerteza quanto a um consenso.

A ministra da Transição Ecológica e do Desenvolvimento Sustentável francesa, Monique Barbut, classificou o projeto de "retrocesso inaceitável", enquanto o ministro alemão do Ambiente, Carsten Schneider, respondeu com um "não" categórico quando questionado sobre se o seu país aprovaria o texto.

"Este texto faz-nos recuar. Apaga todas as referências ao abandono dos combustíveis fósseis, relega a ciência para segundo plano e faz crer que tecnologias cuja utilização em larga escala continua incerta bastarão para resolver o problema", declarou Barbut.

Monique Barbut disse que a União Europeia e outros parceiros "mais ambiciosos" trabalharam durante a noite numa proposta de compromisso que tinha em conta as exigências dos países produtores de petróleo, mas que foi descartada.

Schneider afirmou que o projeto, divulgado de madrugada, "representa mesmo retrocessos face aos progressos ou acordos anteriores" e denunciou a "postura de bloqueio" de alguns países.

"Esperamos, evidentemente, ainda conseguir chegar a uma decisão, mas, face ao que aconteceu nas últimas horas, estou cético quanto à possibilidade de o conseguirmos neste curto espaço de tempo, sobretudo tendo em conta que muitos colegas já partiram, uma vez que esta COP devia ter terminado há dois dias", disse o ministro alemão.

Na sexta-feira, dia em que supostamente a COP31 deveria ter terminado, aos jornalistas, à margem das negociações, a ministra da Energia e do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, adiantou que a União Europeia iria bloquear o acordo se o texto final não contemplasse as três exigências relativas ao abandono dos combustíveis fósseis, à captura de carbono e aos direitos humanos e das mulheres.

Hoje, a acompanhar as negociações na cidade turca de Antália, o presidente da organização não governamental Oikos lançou uma declaração rejeitando categoricamente este último rascunho.

"Já estávamos habituados a decisões finais que vão contra as necessidades dos países em desenvolvimento, mas esta proposta ajuda ninguém. Apenas serve os interesses das gentes dos combustíveis fósseis", declarou José Luís Monteiro.

Também o presidente da ZERO, Francisco Ferreira, frisou que "em linha com a Rede Internacional de Ação Climática de que faz parte, apela à rejeição da proposta de decisão da presidência da COP31".

A sessão plenária de encerramento, convocada para as 10:00 locais (07:00 em Lisboa), ainda não começou.

A conferência devia ter terminado na sexta-feira e o atraso já ultrapassava as 30 horas, fazendo da cimeira de Antália uma das mais longas em 31 edições.

O financiamento da adaptação às alterações climáticas nos países em desenvolvimento continua a ser um dos pontos que podem impedir um consenso.

O projeto da presidência turco-australiana procura conciliar a exigência de garantias de financiamento público por parte dos países em desenvolvimento com a recusa das economias industrializadas em assumir novos compromissos com montantes definidos.