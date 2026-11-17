A União dos Sindicatos da Madeira (USAM) convocou uma concentração para sexta-feira, 20 de Novembro, pelas 11 horas, junto ao edifício do Governo Regional, na Avenida Arriaga, no Funchal, no âmbito da greve dos sectores da Função Pública e social.

Para preparar esta jornada de luta, a estrutura sindical promove amanhã, dia 18, um plenário de sindicatos, aberto também a organizações não filiadas, no auditório do Sindicato da Hotelaria da Madeira, na Rua da Alegria.

O encontro servirá igualmente para analisar a situação da contratação colectiva e definir medidas a adoptar. Estão previstas declarações à comunicação social pelas 16h30.

A USAM apela à participação dos trabalhadores, reivindicando melhores salários, emprego seguro, horários regulados e contratação colectiva com direitos.

Durante a concentração de sexta-feira, serão realizadas intervenções sindicais, apresentado um balanço da greve na Região e votada uma resolução a entregar às secretarias regionais dos sectores abrangidos.