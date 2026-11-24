O primeiro-ministro anunciou hoje que o Governo pretende "revisitar a lei dos solos", assinar um pacto sobre habitação com os municípios e concluir, no Parlamento, a revisão do regime jurídico do arrendamento.

Na fase final da sua intervenção no encerramento do debate na especialidade do OE2027, Luís Montenegro passou em revista algumas das medidas do Governo na área da habitação, salientou que foram aprovadas outras no âmbito orçamental -- oito da maioria PSD e CDS-PP e 14 da oposição -- e referiu-se a algumas novas iniciativas legislativas que o executivo pretende tomar neste setor.

"Vamos e queremos deixar a Portugal um país onde todos possam, de facto, ter acesso a uma habitação digna. Nós estamos a fazer o maior investimento de sempre na habitação pública", insistiu.

Quanto a novas iniciativas, o primeiro-ministro apontou as áreas da mediação imobiliária, da "codificação das regras aplicáveis a todo o setor da construção", da modernização do regime jurídico das cooperativas de habitação, da revisão do regime jurídico dos condomínios ou de um "acordo-quadro para a construção industrializada", que premirá que o mercado de habitação público e privado "possa absorver todo o potencial do desenvolvimento de novas tecnologias e novos métodos de construção".

"Esperamos que este acordo-quadro possa ser subscrito no primeiro trimestre de 2027", disse.

O chefe do Governo referiu também que serão tomadas medidas ao nível da reestruturação do IHRU, "concentrando as suas competências naquilo que é o acompanhamento e monitorização da política pública, mas atribuindo a gestão direta aos municípios", falando de um Pacto Nacional para Habitação "a subscrever com todos os municípios portugueses".

Dirigindo-se em especial à líder da IL, Mariana Leitão, Luís Montenegro disse ter concordado em "revisitar a Lei dos Solos" para que haja "mais condições para edificar e poder ter mais oferta no mercado", comprometendo-se também a terminar o processo legislativo em curso sobre a chamada lei das rendas.

As alterações em curso ao regime do arrendamento urbano, feitas através de uma proposta de autorização legislativa, foram aprovadas na generalidade em 30 de setembro com votos a favor da maioria PSD/CDS-PP, da IL e a abstenção do Chega, após a assinatura de um acordo entre PSD e Chega para alterações na especialidade, fase que ainda não começou.