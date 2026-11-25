Investigar as complexidades do cérebro humano é um grande desafio e cientistas criaram réplicas virtuais ("gémeos") do cérebro de 6986 pessoas, com o objetivo de investigar as relações entre o envelhecimento, as doenças neurodegenerativas e o ambiente.

O estudo, publicado na segunda-feira na revista Nature Biomedical Engineering, foi realizado por uma equipa internacional de cientistas, entre os quais Rubén Herzog, professor catedrático da Universidade das Ilhas Baleares, e o chileno Agustín Ibáñez, do Trinity College de Dublin.

Os investigadores criaram estas cópias digitais dos cérebros de cerca de 7.000 indivíduos, com idades entre os 18 e os 100 anos e provenientes de 16 países, a partir de ressonâncias magnéticas cranianas.

De seguida, desenvolveram um modelo computacional dos mecanismos biológicos subjacentes.

Os "gémeos" cerebrais são modelos computacionais personalizados que utilizam equações baseadas na "biologia" humana para recriar aspetos da atividade cerebral.

Neste caso, os investigadores modelaram 90 regiões cerebrais interligadas e ajustaram cada modelo digital até que os seus sinais virtuais de ressonância magnética correspondessem, com elevada precisão, aos padrões registados nos participantes durante o estado de repouso.

"Os cérebros digitais são modelos computacionais personalizados, criados a partir de uma ressonância magnética funcional. Simulam como as regiões cerebrais comunicam e como se equilibram os sinais que ativam e regulam os neurónios. Ajustámos o modelo até que este reproduza aspetos da atividade cerebral específica de cada participante", explicou Ibáñez à agência Efe.

O cientista acrescentou que "a relevância disto reside no facto de estes 'gémeos' permitirem investigar os mecanismos que poderão explicar porque é que algumas pessoas desenvolvem doenças neurodegenerativas, enquanto outras não".

"No futuro, poderão, inclusive, ajudar a orientar intervenções personalizadas no cérebro", sublinhou ainda.

Os cérebros digitais permitem realizar todo o tipo de simulações virtuais personalizadas, como modificar a atividade cerebral e observar como a rede cerebral responde, bem como explorar processos relacionados com doenças, variações individuais e influências ambientais.

Para já, os "gémeos" já revelaram padrões de alteração cerebral associados à idade, ao sexo e a fatores ambientais.

A idade foi o fator mais fortemente relacionado com a regularidade, ou imprevisibilidade, com que a atividade neuronal simulada flutuava ao longo do tempo.

As diferenças entre os participantes saudáveis e aqueles com défice cognitivo ligeiro, doença de Alzheimer ou degeneração frontotemporal envolveram um conjunto de características: os níveis de atividade, a sua variabilidade e o equilíbrio entre os sinais que estimulam ou inibem a descarga neuronal.

A degeneração frontotemporal apresentou o maior desvio global em relação ao padrão saudável.

A análise ambiental identificou também fatores que influenciam a atividade cerebral, como a poluição do ar, do solo ou da água.

O acesso aos serviços de saúde, as experiências na infância e a situação económica são também importantes determinantes da atividade cerebral.

Os principais resultados mantiveram-se consistentes mesmo depois de ter em conta a idade, o sexo, o diagnóstico, o país, os exames de ressonância magnética e a qualidade dos dados, informam os investigadores.

O objetivo a longo prazo deste estudo, salientaram os autores, é utilizar estes laboratórios virtuais para identificar porque é que um cérebro é vulnerável e que alterações biológicas poderão restabelecer uma dinâmica mais saudável.