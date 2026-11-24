Imagine entrar num bar de cocktails elegante, situado num bairro recentemente requalificado. Apesar do ambiente sofisticado e dos cocktails que custam bem mais de 10 euros, a música que provavelmente vai ouvir é hip-hop dos anos 90, punk ou UK garage. Todos esses são géneros musicais que nasceram em comunidades com dificuldades económicas, em bairros sociais e em espaços alternativos criados por pessoas que procuravam formas de se expressar. À primeira vista, esta mistura parece mostrar que a música já não conhece barreiras sociais e que diferentes culturas estão a conviver no mesmo espaço. Mas será que isso significa que as diferenças entre classes estão realmente a diminuir? Ou será que a cultura da classe trabalhadora tornou-se num produto atrativo para (e por) quem tem maior poder económico? Na verdade, muitas vezes, a cultura da classe trabalhadora só é aceite quando se torna comercialmente apelativa para os grupos mais ricos.

Durante muitos anos, os gostos musicais estiveram bastante ligados à posição social de cada pessoa. A música clássica e as óperas, por exemplo, eram frequentemente associadas às classes mais privilegiadas, não só pelos preços elevados, mas também pelas regras de comportamento e vestuário que caracterizavam esses espaços. Em contrapartida, as comunidades mais desfavorecidas criaram os seus próprios ambientes musicais. Foi assim que as festas de rua deram origem ao hip-hop, e os espaços industriais e subterrâneos fizeram crescer movimentos como o punk e o techno. Estes locais eram muito mais do que simples espaços de diversão: permitiam aos jovens expressar as suas frustrações, partilhar experiências e criar um sentimento de união e identidade, independentemente da aprovação das instituições tradicionais.

Com o advento das plataformas de streaming e da expansão da indústria musical a nível mundial, as fronteiras entre géneros tornaram-se cada vez menos evidentes. Atualmente, uma música produzida num quarto de um bairro desfavorecido pode tornar-se conhecida internacionalmente e chegar rapidamente aos espaços mais exclusivos – tudo depende de número de visualizações e partilhas. Também é cada vez mais comum ver artistas conhecidos utilizarem ritmos, expressões e estilos visuais inspirados nas culturas urbanas e nas comunidades da classe trabalhadora. Muitas vezes, fazem-no para sugerir (seja verdade ou não) uma imagem de autenticidade, rebeldia e proximidade com a realidade das ruas. Por isso, aquilo que antes era considerado alternativo ou marginal passou também a ser valorizado duma forma que pretende mostrar conhecimento e interesse por diferentes culturas musicais.

No entanto, e apesar desta maior aceitação, é importante perceber que o reconhecimento de um género musical não significa necessariamente que os criadores e as suas comunidades estejam a beneficiar com o seu sucesso. No mercado comercial, as mensagens mais críticas que espelham a realidade social são muitas vezes alteradas para agradar às marcas, aos patrocinadores e ao público em geral, que pode não ter consciência sobre as verdadeiras origens da expressão artística.

No fundo, revela-se aqui uma contradição difícil de ignorar: a sociedade valoriza e adere à música que é o fruto da resistência da classe trabalhadora, mas continua a afastar as pessoas e as comunidades responsáveis pela sua criação. A música pode aproximar diferentes classes sociais, mas isso não significa que exista o entendimento entre elas, nem que as desigualdades tenham desaparecido.