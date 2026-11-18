O Funchal está entre os municípios que já utilizam a Wallet Munícipe, uma solução digital desenvolvida pela Payshop, marca de pagamentos do Grupo CTT, para simplificar a gestão de apoios municipais e sociais. A plataforma permite atribuir benefícios aos cidadãos, controlar a sua utilização e direccionar os recursos para estabelecimentos comerciais previamente seleccionados.

A solução está a ser implementada em vários municípios de norte a sul do País, entre os quais Leiria, Alvaiázere, Soure, Ansião e Fornos de Algodres, além do Funchal, na Região Autónoma da Madeira. Leiria é a mais recente autarquia a aderir, tendo lançado no passado fim-de-semana, no âmbito do programa Leiria+, o seu Cartão do Munícipe.

A Wallet Munícipe funciona como uma carteira digital pré-paga, associada a um cartão físico ou virtual. Através da plataforma, as entidades podem definir os beneficiários, os montantes atribuídos, os períodos de utilização, as categorias de despesa elegíveis e os estabelecimentos onde os apoios podem ser utilizados.

A tecnologia permite acompanhar em tempo real a utilização dos valores disponibilizados e distribuir os benefícios por diferentes finalidades no mesmo cartão, como alimentação ou medicamentos, com regras específicas para cada uma. As entidades responsáveis podem consultar carregamentos, saldos e consumos, reforçando o controlo sobre a execução dos programas e reduzindo os procedimentos administrativos.

Uma das características destacadas pela Payshop é a possibilidade de utilizar um cartão físico, permitindo o acesso aos apoios a pessoas sem conta bancária ou com dificuldades na utilização de ferramentas digitais. O cartão não identifica visivelmente a natureza social do benefício, procurando preservar a privacidade e a dignidade dos beneficiários.

A plataforma permite ainda limitar a utilização dos apoios a uma rede de estabelecimentos credenciados pelo município. Segundo a empresa, este mecanismo contribui para manter os recursos no território e apoiar o comércio de proximidade, incluindo mercearias, farmácias e outros negócios locais.

Em declarações divulgadas pela Payshop, o presidente executivo da empresa, Ricardo Luz, considera que a tecnologia pode contribuir para modernizar a gestão dos apoios sociais, com maior eficiência, transparência e flexibilidade. O responsável destaca também a possibilidade de cada município identificar os comerciantes que pretende integrar nos programas.

A solução resulta da experiência acumulada pela Payshop com a Conta Pré-Paga Escolar, tecnologia que opera há sete anos e que, de acordo com a empresa, é utilizada por 130 municípios, cerca de 3.000 escolas e 800 mil utilizadores, abrangendo aproximadamente 65% dos alunos do ensino público português.