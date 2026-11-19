A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, apelou hoje aos países da União Europeia (UE) e ao Parlamento Europeu para chegarem a acordo sobre a regulamentação do futuro euro digital antes do final do ano.

"Aplaudo alguns membros do Parlamento Europeu que estão a ser muito produtivos e positivos e lamento que alguns estejam a arrastar os pés, mas espero que consigamos e que tenhamos um acordo político antes do final do ano", afirmou Lagarde durante uma conferência sobre literacia financeira organizada pela Comissão Europeia e realizada no Parlamento Europeu, citada pela EFE.

Os governos dos 27 Estados-membros e os eurodeputados iniciaram em julho as negociações para chegar a um acordo sobre o texto definitivo da legislação que irá regulamentar o funcionamento da futura moeda digital, depois de terem definido as respetivas posições, mas ainda não conseguiram alcançar um entendimento.

O BCE espera estar preparado para uma primeira emissão potencial de euros digitais em 2029, desde que a regulamentação seja aprovada em 2026, permitindo a realização de uma fase-piloto de 12 meses, com início previsto para o segundo semestre de 2027.

A presidente do BCE, que participou na conferência por videoconferência, destacou que a possibilidade de a futura moeda digital chegar às carteiras dos cidadãos, à semelhança do que acontece com as notas tradicionais, "aproximará a digitalização" das finanças dos cidadãos.

"A tokenização, em geral, a digitalização da nossa relação com o dinheiro, é algo que está a tornar-se parte do nosso mundo e não considero que seja mais perigosa, apenas avança mais rapidamente e também a uma escala maior", afirmou.

A presidente do BCE sublinhou que a literacia financeira é atualmente de "importância vital", uma vez que se "ampliaram" as formas e a velocidade com que investidores e aforradores podem ser envolvidos ou atraídos para esquemas de investimento, enquanto "o grau de sofisticação e atratividade dessas propostas, sejam elas sólidas ou frágeis, aumenta todos os dias".

A inteligência artificial tem desempenhado um papel neste contexto, afirmou Lagarde, que defendeu que a literacia financeira deve ser "elevada", para que a publicidade a produtos de investimento, como os criptoativos, seja analisada "com uma dose de sabedoria e ceticismo".

Lagarde salientou que a literacia financeira preocupa o BCE, uma vez que influencia a atenção que os cidadãos prestam à evolução das taxas de juro, bem como os seus comportamentos de consumo, poupança e investimento, fatores "críticos" para a definição da política monetária e para a sua transmissão à economia.

A presidente do BCE destacou ainda o "problema" que representa a desigualdade de género neste domínio, uma vez que o nível de literacia financeira é geralmente mais baixo entre as mulheres, apesar de atualmente "haver tantas mulheres como homens com rendimentos ou salários". Para a política monetária, é necessário que todos os agentes económicos "tomem decisões informadas", acrescentou.

Neste sentido, para elevar o nível de literacia financeira, recomendou que a formação comece na infância e que sejam aproveitados os momentos em que os cidadãos estão mais recetivos a essa aprendizagem, como quando compram casa ou casam.