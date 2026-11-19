O Madeira Andebol SAD vai defrontar as eslovenas do ZRK Minotest Ajdovscina, assim ditou o sorteio dos oitavos de final da EHF European Cup, realizado esta manhã, na sede da Federação Europeia da modalidade, em Viena.

O primeiro jogo está agendado para os dias 9 ou 10 de Janeiro, fora de portas, com a 2.ª mão, a ter lugar no Funchal nos dias 16 ou 17 de Janeiro de 2027. Esta formação eslovena afastou, na eliminatória anterior, o Artas da Grécia com duas vitórias, em casa por 38-30 e na Grécia por 32-23. Já o Madeira Andebol SAD eliminou as italianas do Brixen. Derrota na Itália por 26-25, mas vitória no Funchal por 26-19.