Bombeiros extinguem incêndio numa cozinha em Santa Cruz
Um incêndio numa cozinha deflagrou, esta manhã, na Rua da Lombada, em Santa Cruz e mobilizou os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.
O alerta levou à mobilização de quatro viaturas e nove operacionais, que se deslocaram ao local para combater as chamas.
O incêndio foi extinto, não havendo registo de feridos na ocorrência.
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