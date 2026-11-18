Um incêndio numa cozinha deflagrou, esta manhã, na Rua da Lombada, em Santa Cruz e mobilizou os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.

O alerta levou à mobilização de quatro viaturas e nove operacionais, que se deslocaram ao local para combater as chamas.

O incêndio foi extinto, não havendo registo de feridos na ocorrência.