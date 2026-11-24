O ano hidrológico 2025/2026 em Portugal continental foi o mais quente desde 1931 e o segundo mais chuvoso desde 2000, segundo um balanço divulgado esta segunda-feira pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, o ano hidrológico (vai de 1 de outubro a 30 de setembro do ano seguinte) foi muito quente e muito chuvoso e caracterizado por anomalias, com excesso de chuva em alguns períodos seguidos de períodos prolongados de seca.

O valor médio da temperatura média do ar, 16,84 graus celsius (°C), foi 1,23 °C acima da normal (referência 1991-2020). O IPMA destaca que nos últimos cinco anos hidrológicos a temperatura média do ar esteve sempre acima do valor climatológico de referência e adianta que dos 10 anos mais quentes, sete foram registados depois de 2016.

O valor médio da temperatura máxima do ar foi 1,47 ºC acima da normal, sendo o mais alto desde 1931.

O valor médio da temperatura mínima foi 1,02 °C acima da normal, sendo o terceiro valor mais alto desde 1931.

O IPMA diz ainda que durante o ano hidrológico 2025/2026 quase todos os meses apresentaram temperaturas acima do normal, com maiores anomalias na temperatura máxima nos meses de abril e setembro, este o mais quente desde 1931, com anomalia de +4,2 ºC, enquanto abril foi o sexto mais quente desde 1931, com anomalia de +3,3 ºC.

Quanto à chuva, o período de outubro do ano passado a setembro deste ano teve um total de precipitação acumulado de 1.097 mm (1.097 litros por metro quadrado), o que é 1,3 vezes superior ao valor climatológico 1991-2020. Este valor fez do ano hidrológico 2025/2026 o segundo mais chuvoso desde o ano 2000.

O IPMA recorda que o período entre novembro de 2025 e fevereiro deste ano foi especialmente chuvoso, destacando o mês de fevereiro, em que a precipitação atingiu cerca de 350% da normal no Norte e 371% no Sul. Foi o fevereiro mais chuvoso dos últimos 47 anos.

A partir de março e ao longo da primavera e verão dominaram os períodos secos e quentes, levando ao agravamento da seca, especialmente no sul.