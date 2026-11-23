As acampadas, provocada pela lei das rendas, vieram para ficar enquanto o Governo não recuar na proteção aos grupos dos fundos imobiliários. A lei foi a gota d’água para gerar muita celeuma e levou às ruas, do Mundo, milhares de manifestantes que têm direito a uma casa para morar. Isto promete gerar muita instabilidade política. No dia 19-11-26 assisti ao programa da RTP-M, “Dossier de Imprensa” e vi/ouvi um Sr. jornalista afirmar que o art.º 65 da Constituição portuguesa não é para dar uma casa a cada cidadão. Não tenho espaço para plasmar aqui o que diz o art.º 65, mas aconselho-o a interpretar melhor o sentido do texto.

Esta lei teve por objetivo abrir uma terrível especulação, que afinal, nem serve os senhorios, mas sim os grupos financeiros que compram em estado degradado, recupera-as e volta a colocá-las no mercado de arrendamento a preços proibitivos. Este negócio já está na Espanha, na França, em Itália e em Portugal, entre outros, mas nenhum Governo se atreve a regular o mercado. O mercado livre é tabu que ninguém quer abordar, apesar das diversas manifestações a roçar a desobediência civil e a prometer muita “porrada”. Ninguém quer saber dos problemas da população que se manifesta – às vezes com excessos, reconheço – mas a culpa é de quem? Dos Governos que não governam e apenas se deixam arrastar por interesses económicos. São eleitos para servir os cidadãos ou para proteger os interesses dos grupos financeiros? Governar é defender a democracia, que proclama direito iguais para todos, art.º 13.º. Desafio o 1.º Ministro e os seus ministros – serve também para os Governos Regionais e secretários – experimentarem viver 3 meses com um salário médio 1.500€, pagar uma renda de 1.000€ por um T1, ir ao supermercado comprar alimentação e meter combustível no carro para ir para S. Bento. Veja depois se os 1.500€ chegam para toda esses despesas. Se ficar algum amealhe! Experimente, também, receber uma carta do senhorio, a informar que acabou o contrato de renda e agora tem que ir para a rua. Onde irá meter a mobília, onde irá abrigar a família uma vez que a especulação desenfreada não lhe permite pagar uma renda. Só no Funchal já existe mais de 2.500 alojamentos locais, é óbvio que tem que faltar casas para viver.

Só há um modo de controlar a fúria (justa) das populações: É a UE perder o medo dos especuladores e se impor. Controlar o preço das rendas acabando com esta especulação vergonhosa. O preço do T0 teria que custar X para arrendar e o mesmo por m2 para comprar, o preço do T1 custaria Y e por aí fora. É ir contra o mercado livre? Pois é! Mas esta especulação vergonhosa um dia terá que ter fim. O mercado livre é uma treta que está a provocar uma violência financeira e psicológica intolerável. Os próprios governos têm uma dívida descomunal, muito acima do PIB, e devem-no ao mercado livre. Não perceberam que o mercado livre está a estrangular o poder político? Quer queiram, quer não, isto, um dia, vai acabar e dar lugar a um mercado com regras. O mundo já teve o mercado regulado e a economia não acabou por isso. O mercado livre é como as drogas, ninguém quer mexer, mas todos se aproveitam. Mexe com muito dinheiro e dá muito lucro a muita gente. Tudo aumenta no princípio do ano, são as rendas, os supermercados, a água, a luz, o gás, os juros bancários, combustíveis e outros, mas os interessados não baixam os lucros. É sempre o povo a pagar tudo? É isto que é o mercado livre? Então este modelo de economia está ultrapassado e apenas serve aos grupos económicos. Os ricos que vêm os lucros aumentar exponencialmente, também devem pagar a crise.

Vejam que depois que o multimilionário Trump entrou para o Governo dos EUA, com taxas e taxinhas, tudo encareceu, porquê? Porque o mundo gira em torno do grande capital e como este é volátil o povo é que sofre porque os grandes grupos económicos cada vez ganham mais, pois, a economia funciona em função das percentagens. Esta especulação selvagem, antes não tinha expressão significativa, subia ou descia lentamente porém, agora que desapareceram regras de mercado, o custo de vida sobe todos os dias. Acham que poderá continuar? Não, não pode. Ainda bem que as populações estão a levantar-se e a exigir os seus direitos uma vez que os governos nadam ao sabor das ondas da especulativa e têm medo de controlar esta economia selvagem. Os senhores governos ainda não perceberam uma conta tão básica que qualquer miúdo do 1.º ciclo percebe: Este espiral inflacionário não poderá durar sempre; aumenta a inflação, aumenta o salário. Mas os salários ficam cada vez mais atrás da inflação. Isto ameaça os próprios governos e coloca em sério risco a democracia que já está presa por um fio.