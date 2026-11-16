Açores exige que República assuma encargos com passe sub-23 nas ilhas

A secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas exigiu hoje que o Governo da República suporte os encargos com o passe gratuito nos transportes públicos para os jovens açorianos até 23 anos, tal como acontece a nível nacional.

"Ou o Governo da República trata a região da mesma forma e suporta também os passes sub-23 na região, ou então o orçamento regional não vai ter possibilidade de alocar 13 milhões de euros, todos os anos, para os passes sub-23", advertiu Berta Cabral.

A governante falava durante uma audição na Comissão de Economia da Assembleia Regional, reunida em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira.

Segundo a secretária regional, o custo da aplicação do passe gratuito sub-23 no Açores rondaria os 17 milhões de euros, embora 4 milhões seriam suportados pela Secretaria Regional da Educação, no âmbito dos contratos de transporte escolar, restando 13 milhões que teriam de ser suportados pelo executivo de coligação (PSD/CDS-PP/PPM), algo que considera ser uma "discriminação".

"Nós sentimo-nos aqui discriminados pelo facto de a região não ter essa compensação, como o resto do país tem", insistiu a governante, recordando que o executivo açoriano, liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro, já faz um "esforço assinalável" para suportar os custos com o transporte dos alunos cujos encarregados de educação se enquadram no 1º e 2º escalão de rendimentos.

Berta Cabral foi ouvida pelos deputados a propósito de um requerimento, apresentado pela bancada do PS (o maior partido da oposição nos Açores), que exigia a audição urgente da titular da pasta dos transportes a propósito dos constrangimentos verificados no transporte coletivo de passageiros na ilha de São Miguel.

Segundo explicou, o novo contrato assinado entre a região e a empresa Vale do Ave Transportes alterou substancialmente os circuitos, os horários e os hábitos na rede de transportes públicos na maior ilha dos Açores, gerando alguns "constrangimentos" que, na sua opinião, estarão prestes a ficar resolvidos.

"Sabemos que isto mexeu com toda a gente. Mexeu com os concessionários antigos, mexeu com os novos, mexeu com os utentes, mexeu com os motoristas, mexeu com as escolas, etc", recordou a governante, adiantado que, dentro de "um mês ou dois, tudo ficará absolutamente normalizado".

Os utentes do transporte coletivo de passageiros na ilha de São Miguel têm vindo a relatar, desde setembro passado, várias falhas no serviço relacionadas com atrasos, cancelamentos de viagens e enganos nos percursos entre concelhos, e até casos de alunos que não foram à escola porque o autocarro não apareceu.