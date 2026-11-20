A bordo do 'Costa Smeralda', atracado no Porto do Funchal, a Costa Cruzeiros apresentou, nesta tarde de sexta-feira, a agentes de viagens e outros 'players' do sector, as suas novidades assentes numa mudança de paradigma.

Segundo Henrique Mateus, Senior Sales Manager da companhia, o objectivo é deixar de encarar o cruzeiro apenas como um meio para navegar à noite e sair a correr para ver monumentos. As experiências a bordo são, assim, uma nova aposta para que os clientes possam viver a viagem de outra forma.

Ora, a nova estratégia passa por manter o navio, uma embarcação de 2019 com capacidade para 6.500 passageiros e totalmente remodelada em 2025, nas ilhas da 'Primavera eterna', leia-se Madeira e Canárias, aproveitando o clima, durante dois a três anos.

A operação no Funchal arranca hoje, com a última escala prevista para 25 de Fevereiro, alternando algumas semanas com Agadir por falta de espaço no porto.

Já as escalas com embarque decorrem entre 28 de Janeiro e 25 de Fevereiro (cinco escalas), enquanto as escalas sem embarque começam agora e seguem até Março.

A bordo, surgem propostas como o 'Luna Park', uma festa durante todo o dia com aventura e surpresas, o 'Black Night' e o conceito exclusivo 'Sea Destination', com eventos no próprio itinerário, como apagar as luzes do navio no oceano para observar as estrelas com explicação detalhada.

Na gastronomia, neste navio há uma restaurante gourmet conta com três chefes que somam 17 estrelas Michelin, Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León, numa ementa de 12 pratos.

A companhia destaca ainda o 'cruzeiro do eclipse', que regressa em 2027 com partida a 1 de Agosto, após a edição de 2026.

Embora Henrique Mateus não tenha avançado números de vendas nem quantificado todas as escalas, por razões de natureza de sigilo comercial, sublinhou que a aceitação inicial na Madeira está a ser boa e que o comportamento do mercado local vai ser devidamente acompanhado pela companhia.