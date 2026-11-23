A RTP vai ser obrigada a divulgar todos os anos, a partir de 2027, informação sobre o custo de cada canal, incluindo dados sobre audiências e custo por hora de consumo, segundo uma proposta hoje aprovada no parlamento.

A obrigação resulta de uma iniciativa do Chega de alteração à proposta de lei do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), hoje viabilizada na Assembleia da República, e aplica-se quer aos serviços de televisão, quer aos de rádio.

A proposta recebeu apenas os votos favoráveis do partido que apresentou a proposta (Chega), tendo sido viabilizada pela abstenção do PS, PSD e CDS-PP, tendo contado com os votos contra do Livre, PCP e BE.

A medida, chamada "transparência de custos na programação da RTP", prevê que o grupo público de rádio e televisão publique "anualmente informação discriminada sobre o custo de cada canal de televisão e estação de rádio por si disponibilizado", para cada serviço, com uma metodologia de cálculo a determinar pela Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC).

A informação sobre cada um dos serviços da RTP deve incluir três componentes.

Segundo a iniciativa, deve conter "o custo total anual de funcionamento e exploração", os "valores de audiência ou consumo, expressos em horas de visionamento, escuta ou utilização, consoante a natureza do serviço", e ainda o "custo por hora de visionamento, escuta ou utilização".

A metodologia de cálculo a definir pela ERC terá de assegurar "a comparabilidade, a transparência e a fiabilidade dos indicadores publicados", prevê-se ainda no texto do Chega.

O Chega cita o exemplo britânico, referindo que "a publicação do custo por hora de visionamento ou de escuta, à semelhança da metodologia utilizada pela BBC britânica, permitirá relacionar os recursos afetos a cada serviço com a sua efetiva procura pelo público".

Também foi aprovada uma proposta do Chega que obriga o Governo a garantir que é publicado na íntegra o relatório final elaborado pela Inspeção-Geral de Finanças (IGF) à RTP, pedido pela Assembleia da República e enviado pelo executivo ao parlamento este ano.

A proposta contou com os votos contra do BE, PCP, Livre e PAN, com a abstenção do PS, tendo sido viabilizado com os votos favoráveis das restantes bancadas.

Noutros pontos da mesma proposta, o Chega propunha que a RTP fosse obrigada a enviar ao Governo e à Assembleia da República uma avaliação detalhada dos custos da sua rede de correspondentes no estrangeiro, para que, "com base nessa avaliação e nas poupanças nela identificadas", o grupo público apresentasse um plano de reforço progressivo da sua presença informativa no interior do território nacional, mas a medida foi rejeitada.

Esta parte da proposta foi votada à parte e recebeu os votos contra do PSD, CDS-PP, IL, Livre, PCP, BE e PAN, tendo contado com a abstenção do PS.