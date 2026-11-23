A ministra dos Transportes israelita em funções, Miri Regev, autorizou hoje o regresso da companhia aérea dos Emirados Árabes Unidos FlyDubai a Israel, após a suspensão dos voos devido a uma tentativa de atentado em setembro.

"Esta medida constitui um passo importante para o restabelecimento das ligações aéreas entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, bem como para o alargamento das opções de voo para os passageiros", anunciou o gabinete da ministra, em comunicado.

A retoma das operações da companhia aérea está, contudo, dependente da aprovação dos organismos de segurança israelitas.

A decisão foi tomada após uma visita aos Emirados Árabes Unidos de uma delegação do Ministério dos Transportes israelita, chefiada pelo diretor-geral, Moshe Ben Zaken.

Durante a visita, a delegação analisou as medidas de segurança adotadas pela FlyDubai na sequência do incidente que levou à suspensão das ligações com Telavive.

A companhia interrompeu os voos depois de uma tentativa de atentado contra o voo FZ1073, em setembro, quando um piloto oriundo de Omã foi acusado de tentar despenhar o avião, que transportava passageiros israelitas.

O incidente provocou o cancelamento das ligações aéreas entre o Dubai e Telavive, deixando cerca de 10 mil cidadãos israelitas retidos nos Emirados Árabes Unidos.

Em outubro, Israel organizou uma operação de repatriamento que, segundo o Ministério dos Transportes, permitiu o regresso de 7.415 cidadãos através de voos realizados por companhias aéreas israelitas.

De acordo com o jornal The Times of Israel, que analisou dados de tráfego aéreo, a FlyDubai operava anteriormente dez voos diários entre o Dubai e Telavive, cada um com capacidade para cerca de 170 passageiros.

A ligação constitui uma importante rota de transporte para os passageiros israelitas, que utilizam o aeroporto do Dubai como ponto de escala para destinos internacionais, nomeadamente a Tailândia, a Austrália e a Nova Zelândia.