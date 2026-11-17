Eventos climáticos extremos causaram perdas económicas na União Europeia (UE) estimadas em 920 mil milhões de euros, entre 1980 e 2025, 270 mil milhões só nos últimos cinco anos.

Os números foram divulgados ontem pela Agência Europeia do Ambiente (AEA), que alerta que os valores dessas perdas devem continuar a aumentar, e que 2026 já é um ano de "grandes perdas", devido a tempestades, ondas de calor e secas.

O indicador sobre perdas económicas decorrentes dos eventos climáticos extremos, provocados pela alteração do clima, mostra que quase um terço de todas as perdas dos últimos 45 anos ocorreu entre 2021 e 2025.

Os valores, explica a AEA num comunicado, são perdas diretas e não incluem perdas indiretas como as que afetam a produtividade e o PIB, ou os impactos ambientais e na saúde.

No documento, a AEA alerta que os riscos climáticos estão a acelerar e que os riscos em cascata podem criar desafios sistémicos para sociedades inteiras. E estima perdas de pelo menos 175 mil milhões de euros por ano para a UE e o Reino Unido, com um aquecimento global de 3°C.

Ainda de acordo com o comunicado, as inundações representam 44% das perdas entre 1980 e 2025. Eventos climatéricos como seca, ondas de frio ou geadas têm uma representatividade muito menor. Incêndios florestais, granizo e ondas de calor, em conjunto, representam cerca de 5% das perdas económicas diretas.

Em termos absolutos, as maiores perdas económicas no período 1980-2025 foram registadas na Alemanha, Itália e França. As maiores perdas "per capita" na UE foram calculadas na Eslovénia, Espanha e Luxemburgo, e as maiores perdas por área foram encontradas na Eslovénia, Bélgica e Luxemburgo.