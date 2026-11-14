Suspeita de tentativa de ataque contra banco em Paris posto em liberdade

Uma mulher detida no final de março pelo alegado envolvimento num plano de atentado contra a sede do Bank of America em Paris, foi libertada sob medidas cautelares, referiu hoje uma fonte próxima do caso.

A jovem é uma das duas cidadãs belgas que foram alvo de um mandado de detenção europeu neste caso e entregues, durante o verão, à justiça francesa, sendo posteriormente indiciadas em Paris e encarceradas.

"A minha cliente, de 24 anos e sem antecedentes criminais, afirma desde o seu primeiro depoimento que nada sabia sobre este plano, e não há nenhum elemento que a ligue a uma ideologia violenta", declarou o advogado, Werner-Édouard de Saeger van Nattenhaesdonck.

O plano de atentado, frustrado por uma intervenção policial, "parece poder ser associado" ao grupo pró-iraniano "Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya" (Hayi), "embora este facto ainda não tenha sido formalmente estabelecido nesta fase", informou em abril a Procuradoria Nacional Antiterrorista (Pnat) de França.

Em março, o grupo reivindicou a autoria de vários ataques contra a comunidade judaica na Bélgica, no Reino Unido e nos Países Baixos.

Uma sinagoga foi alvo de um ataque em Liège, Bélgica, em 09 de março, outra em Roterdão em 13 de março, e ocorreu uma explosão em frente a uma escola judaica em Amesterdão no dia seguinte, causando alguns danos materiais, mas sem fazer feridos.

Já em 23 de março quatro ambulâncias pertencentes à Hatzola Northwest, uma organização israelita de voluntários que presta assistência médica de emergência no Reino Unido, foram danificadas por um incêndio de origem criminosa.

No caso do Bank of America, o plano consistia em colocar um engenho explosivo improvisado em frente ao estabelecimento. Segundo a Pnat, os adolescentes foram recrutados para a operação e instruídos para filmar a ação, recebendo em troca uma quantia entre "500 e mil euros".

Três adolescentes são suspeitos de terem feito uma primeira tentativa na noite de 26 para 27 de março, mas foram impedidos pela presença de um carro da polícia em frente ao local, segundo a procuradoria antiterrorista.

Dois são acusados de terem recomeçado na noite seguinte, antes de serem interrompidos pela polícia.

O dispositivo poderia ter gerado "uma grande bola de fogo com vários metros de diâmetro e propagado um incêndio", segundo o Pnat.

No início do outono, um dos menores que estava em detenção provisória foi libertado, sob monitorização por pulseira eletrónica.