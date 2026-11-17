Israel condenou hoje a decisão do Reino Unido de sancionar oito empresas israelitas envolvidas na construção de colonatos na Cisjordânia ocupada e ameaçou com medidas de retaliação.

"Israel encara com a máxima seriedade as sanções adicionais anunciadas hoje pelo Governo trabalhista britânico", escreveu o ministro dos Negócios Estrangeiros israelita cessante, na rede social X.

O Governo israelita "tomará medidas de retaliação", acrescentou Gideon Saar, sem fornecer mais detalhes.

O Reino Unido sancionou oito construtoras e imobiliárias israelitas por envolvimento na expansão de colonatos na Cisjordânia ocupada, bem como uma organização acusada de bloquear a ajuda humanitária na Faixa de Gaza, anunciou hoje o Governo britânico.

As medidas foram justificadas com a "preservação da viabilidade da solução de dois Estados", com Israel e a Palestina lado a lado.

As sanções visam oito empresas de construção e desenvolvimento imobiliário, "que terão o seu financiamento e a sua capacidade de apoiar novas construções na Cisjordânia interrompidos", segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico em comunicado.

As oito empresas e a organização Tzav-9 estão agora sujeitas ao congelamento de ativos no Reino Unido, e as pessoas a elas associadas estão proibidas de atuar como administradores de empresas sediadas no país.

No comunicado, o Reino Unido apela também para a suspensão de um vasto programa de colonatos na Cisjordânia ocupada, após o lançamento de um concurso para a construção de mais de mil casas, o projeto E1, a leste de Jerusalém, que ameaça a contiguidade do Estado palestiniano.

"A minha mensagem em relação ao E1 é clara: não apresentem propostas, não construam e não lucrem com a destruição da solução de dois Estados", alertou o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Ed Miliband, citado no comunicado.

O governante deixou também um aviso às empresas israelitas que pensam participar na expansão de colonatos, "incluindo o pouco escrupuloso projeto E1", afirmando: "Vamos reprimir-vos".

As relações entre Israel e o Reino Unido deterioraram-se drasticamente após Londres ter anunciado, em 08 de setembro, a decisão de sancionar o comércio com os colonatos na Cisjordânia, o que levou Israel a retaliar através da despromoção do consulado britânico em Jerusalém e proibir a entrada de vários membros do parlamento.

O chefe da diplomacia de Londres considerou que a situação na Cisjordânia e na Faixa de Gaza "é inaceitável" e indicou que pretende trabalhar com o novo Governo israelita, que emergir das legislativas realizadas em 27 de outubro, e com a Autoridade Palestiniana para "promover a paz e a segurança duradouras tanto para os israelitas como para os palestinianos".

As eleições em Israel resultaram num impasse político, uma vez que nem o bloco do primeiro-ministro cessante, Benjamin Netanyahu, nem da oposição, liderado pelo antigo chefe das forças armadas Gadi Eisenkot, conseguiram uma maioria parlamentar para viabilizar um executivo.

Eisenkot foi incumbido no dia 07 de novembro para formar governo no prazo de 28 dias, prorrogáveis por mais 14, mas ainda não sinalizou o caminho para reunir os apoios necessários.

A Autoridade Palestiniana saudou pelo seu lado as medidas e considerou-as uma "mensagem clara" para os envolvidos no vasto projeto de colonatos perto de Jerusalém.

Um representante dos colonatos israelitas na Cisjordânia ocupada reagiu hoje às sanções britânicas, referindo que vão levar a "ainda mais" com novas construções.

A violência disparou na Cisjordânia desde os ataques liderados pelo grupo islamita Hamas, em 07 de outubro de 2023 no sul de Israel, que desencadearam a guerra na Faixa de Gaza.

Nos últimos três anos, as Nações Unidas registam mais de 1.100 palestinianos mortos, em ataques atribuídos a colonos ou a forças israelitas na Cisjordânia e Jerusalém Oriental.

A guerra na Faixa de Gaza provocou pelo seu lado um desastre humanitário e mais de 74 mil mortos palestinianos, segundo as autoridades locais controladas pelo Hamas, dos quais acima de 1.600 desde o cessar-fogo que entrou em vigor em outubro do ano passado.

"Israel encara com a máxima seriedade as sanções adicionais anunciadas hoje pelo Governo trabalhista britânico", escreveu o ministro dos Negócios Estrangeiros israelita cessante, na rede social X.

O Governo israelita "tomará medidas de retaliação", acrescentou Gideon Saar, sem fornecer mais detalhes.

O Reino Unido sancionou oito construtoras e imobiliárias israelitas por envolvimento na expansão de colonatos na Cisjordânia ocupada, bem como uma organização acusada de bloquear a ajuda humanitária na Faixa de Gaza, anunciou hoje o Governo britânico.

As medidas foram justificadas com a "preservação da viabilidade da solução de dois Estados", com Israel e a Palestina lado a lado.

As sanções visam oito empresas de construção e desenvolvimento imobiliário, "que terão o seu financiamento e a sua capacidade de apoiar novas construções na Cisjordânia interrompidos", segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico em comunicado.

As oito empresas e a organização Tzav-9 estão agora sujeitas ao congelamento de ativos no Reino Unido, e as pessoas a elas associadas estão proibidas de atuar como administradores de empresas sediadas no país.

No comunicado, o Reino Unido apela também para a suspensão de um vasto programa de colonatos na Cisjordânia ocupada, após o lançamento de um concurso para a construção de mais de mil casas, o projeto E1, a leste de Jerusalém, que ameaça a contiguidade do Estado palestiniano.

"A minha mensagem em relação ao E1 é clara: não apresentem propostas, não construam e não lucrem com a destruição da solução de dois Estados", alertou o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Ed Miliband, citado no comunicado.

O governante deixou também um aviso às empresas israelitas que pensam participar na expansão de colonatos, "incluindo o pouco escrupuloso projeto E1", afirmando: "Vamos reprimir-vos".

As relações entre Israel e o Reino Unido deterioraram-se drasticamente após Londres ter anunciado, em 08 de setembro, a decisão de sancionar o comércio com os colonatos na Cisjordânia, o que levou Israel a retaliar através da despromoção do consulado britânico em Jerusalém e proibir a entrada de vários membros do parlamento.

O chefe da diplomacia de Londres considerou que a situação na Cisjordânia e na Faixa de Gaza "é inaceitável" e indicou que pretende trabalhar com o novo Governo israelita, que emergir das legislativas realizadas em 27 de outubro, e com a Autoridade Palestiniana para "promover a paz e a segurança duradouras tanto para os israelitas como para os palestinianos".

As eleições em Israel resultaram num impasse político, uma vez que nem o bloco do primeiro-ministro cessante, Benjamin Netanyahu, nem da oposição, liderado pelo antigo chefe das forças armadas Gadi Eisenkot, conseguiram uma maioria parlamentar para viabilizar um executivo.

Eisenkot foi incumbido no dia 07 de novembro para formar governo no prazo de 28 dias, prorrogáveis por mais 14, mas ainda não sinalizou o caminho para reunir os apoios necessários.

A Autoridade Palestiniana saudou pelo seu lado as medidas e considerou-as uma "mensagem clara" para os envolvidos no vasto projeto de colonatos perto de Jerusalém.

Um representante dos colonatos israelitas na Cisjordânia ocupada reagiu hoje às sanções britânicas, referindo que vão levar a "ainda mais" com novas construções.

A violência disparou na Cisjordânia desde os ataques liderados pelo grupo islamita Hamas, em 07 de outubro de 2023 no sul de Israel, que desencadearam a guerra na Faixa de Gaza.

Nos últimos três anos, as Nações Unidas registam mais de 1.100 palestinianos mortos, em ataques atribuídos a colonos ou a forças israelitas na Cisjordânia e Jerusalém Oriental.

A guerra na Faixa de Gaza provocou pelo seu lado um desastre humanitário e mais de 74 mil mortos palestinianos, segundo as autoridades locais controladas pelo Hamas, dos quais acima de 1.600 desde o cessar-fogo que entrou em vigor em outubro do ano passado.