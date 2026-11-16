Nova jornada de protestos terça-feira em França centrada em reivindicações salariais

França viverá na terça-feira uma nova jornada de greves e manifestações, convocada pelos sindicatos da administração pública, cujas reivindicações se centram em aumentos salariais, além das dos estudantes e professores no setor da Educação.

A Confederação Geral do Trabalho (CGT), o segundo maior sindicato nacional e um dos principais promotores desta mobilização - que representa uma espécie de continuidade em relação às paralisações de 05 de novembro -, contabilizou 179 manifestações organizadas em todo o país.

Prevê-se que a maior delas seja, como habitualmente, a de Paris, com início marcado para as 14:00 (13:00 de Lisboa) e que seguirá um percurso aprovado pelo comando da polícia metropolitana: da Praça da Nação à Praça de Itália.

Segundo o canal televisivo BFMTV, as forças de segurança estimam a presença de entre 40 mil e 80 mil pessoas.

Embora existam diferenças entre a contestação agendada para terça-feira e a ocorrida em 05 de novembro, a adesão em Paris e nas restantes cidades onde haverá manifestações será especificamente comparada com a desse dia, em que cerca de 1,6 milhões de pessoas saíram à rua em França, segundo os sindicatos (350 mil das quais em Paris), ao passo que o Ministério do Interior estimou o número em 575 mil.

Há também que ter em conta que, no seguimento dos protestos dos estudantes do ensino secundário, iniciados na segunda metade de setembro, houve nos últimos cinco sábados manifestações contra o aumento do custo de vida, mas, além disso, de uma forma mais geral, contra a atuação do Governo e do Presidente, Emmanuel Macron.

Estas manifestações foram, contudo, perdendo força no que diz respeito à capacidade de mobilização e, em alguns casos, foram marcadas por confrontos com a polícia, atos de vandalismo e pilhagens de estabelecimentos comerciais, um cenário observado, em particular, no primeiro sábado de protestos, 17 de outubro.

A CGT lidera, na terça-feira, uma articulação intersindical da administração pública (constituída pela UNSA, FSU, Solidaires, CFE-CGC e FAFP), que convocou uma mobilização para exigir um aumento imediato do índice base para a revalorização dos salários, bem como a sua indexação à inflação, com o argumento de que os trabalhadores perderam mais de 16% do poder de compra desde 2017.

Houve igualmente apelos para alargar a greve ao setor privado, por parte da CGT, da UNSA, da FSU, da Solidaires e da Confederação Francesa Democrática do Trabalho (CFDT), o maior sindicato francês no setor empresarial.

Os sindicatos consideram insuficientes os anúncios feitos pelo Governo na conferência social realizada no dia 09 de novembro, de entre cujas medidas se destaca a antecipação num mês de um ajustamento de 1,6% no salário mínimo, a partir de dezembro (cerca de 24 euros líquidos por mês), além do apelo para a retomada das negociações salariais.

Embora vários sindicatos da empresa ferroviária estatal SNCF tenham convocado paralisações, não se espera uma adesão em massa, prevendo-se, um primeiro momento, perturbações da circulação em algumas linhas suburbanas, mas não nos comboios de alta velocidade (TGV).

No setor da Educação, algumas entidades sindicais de professores, como Snes-FSU e SUD, aderiram à jornada de paralisação, bem como organizações juvenis, de estudantes do ensino secundário e universitário.

Os bloqueios e perturbações de funcionamento continuaram nos últimos dias a afetar vários estabelecimentos de ensino: por exemplo, hoje, afetaram 20% das universidades, segundo uma fonte do Ministério da Educação citada pelo jornal Ouest France.

O ministro da pasta, Édouard Geffray, foi hoje recebido com assobios e vaias, sob um forte dispositivo policial, à chegada à escola secundária Nelson Mandela, em Nantes, local que foi alvo de um incêndio durante um bloqueio levado a cabo por estudantes em greve a 01 de outubro, incidente pelo qual dois alunos foram judicialmente indiciados.