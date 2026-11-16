Dezenas de pessoas protestaram hoje em Barcelona contra a desocupação de um acampamento que existia, até à madrugada passada, na praça da Catalunha, sublinhando que havia no local pessoas em situação de sem-abrigo que precisam de uma solução.

"Gente sem casa e casa sem gente" e "raiva, raiva e raiva" foram alguns dos gritos entoados pelos manifestantes reunidos na praça Sant Jaume, em protesto contra a desocupação do acampamento por habitação na praça da Catalunha.

Durante a madrugada passada, a polícia retirou 295 pessoas que permaneciam naquele ponto central da capital catalã após mais de 40 dias de protesto.

O episódio levou parte do grupo a deslocar-se para a região do litoral, em Barceloneta.

Em declarações aos jornalistas durante o protesto desta tarde na praça Sant Jaume, Luana Rocha, membro do acampamento, denunciou que havia pessoas no local que não têm teto e às quais não foi oferecida uma "habitação digna".

"No acampamento (na praça da Catalunha) estavam muitas pessoas em situação de sem-abrigo. Não se pode expulsar da rua quem já vive na rua", apontou Rocha, sublinhando que a situação destas pessoas é de emergência.

"Querem que fiquemos dispersos, mas, se estivermos organizados, podemos, sim, mudar as coisas. Não vamos descansar. Temos vontade de continuar a lutar", assegurou.

Um dos ativistas, Jorge Fernández, pediu, por sua vez, a devolução dos "pertences que foram roubados" durante a operação de desocupação da praça da Catalunha, na noite passada.