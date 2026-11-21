O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA, em inglês), alertou hoje que mais de 30 milhões de pessoas no sul de África estão em risco devido aos efeitos do fenómeno meteorológico El Niño.

Segundo o relatório da OCHA sobre a situação humanitária nessa região em outubro, cerca de 30,3 milhões de pessoas de 11 países enfrentarão as consequências do El Niño, especialmente no Maláui, Moçambique, Madagáscar e Zimbabué.

"As necessidades humanitárias continuam altas, com 11 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar aguda em toda a região, enquanto os níveis de financiamento continuam baixos", advertiu a agência.

Além disso, no relatório revela-se preocupação com o surto de cólera que a região sofreu entre 2024 e 2025, que ainda regista 19.000 casos desta doença.

Esta situação, destacou a OCHA, pode ser agravada pelas secas associadas ao El Niño, uma mudança nas dinâmicas atmosféricas causada pelo aumento da temperatura do oceano Pacífico e que os especialistas esperam atingir o pico entre novembro e dezembro, embora os efeitos possam prolongar-se até fevereiro de 2027.

Entre os mais ameaçados pelo El Niño estão 10,9 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, 638.000 crianças com desnutrição aguda, 664.000 deslocados internos e 569.000 refugiados e requerentes de asilo.

"É provável que as temperaturas se mantenham acima da média na maior parte da região, o que aumenta os riscos para as culturas, o gado, os recursos hídricos e os meios de subsistência", acrescentou a organização.

Por outro lado, a OCHA revela que ainda falta cobrir 60% dos 1.100 milhões de dólares (1.000 milhões de euros) necessários para a resposta às secas.

"As importantes deficiências no financiamento para a preparação e ação preventiva estão a minar os esforços para proteger as comunidades vulneráveis dos impactos previstos do El Niño", enfatizou.

Apesar disso, a OCHA reconheceu que tanto os governos como os seus parceiros estão a impulsionar planos de contingência, medidas de preparação e ações antecipadas para reduzir os impactos previstos na segurança alimentar, nos recursos hídricos, nos meios de subsistência e na saúde.

Cerca de 54,4 milhões de pessoas no sul de África foram afetadas durante o último fenómeno do El Niño, entre os anos de 2023 e 2024, o que contribuiu para a "insegurança alimentar generalizada, perda de meios de subsistência e surtos de doenças".

As previsões apontam que o fenómeno do El Niño será este ano um dos mais intensos da história.