Mais de meia centena de crianças, jovens e adultos com Diabetes Mellitus Tipo 1 e respectivos familiares participaram, no último sábado, numa iniciativa comemorativa do Dia Mundial da Diabetes, realizada na sala de ténis de mesa do pavilhão da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz.

O encontro foi especialmente dirigido a utilizadores de sistemas de perfusão subcutânea contínua de insulina, conhecidos como bombas de insulina, dispositivos que permitem gerir a administração de insulina e apoiar o controlo diário da doença. Cerca de metade dos participantes utilizava esta tecnologia, estando os restantes ligados aos doentes por laços familiares, sobretudo pais e irmãos.

A iniciativa proporcionou um espaço de partilha de experiências, esclarecimento de dúvidas sobre a utilização dos dispositivos e reforço de competências de autocuidado, procurando também promover o convívio e a criação de redes de apoio entre pessoas que enfrentam desafios semelhantes.

A organização esteve a cargo de três pessoas diretamente ligadas à realidade da diabetes tipo 1: o pai de um jovem utilizador de bomba de insulina, um adulto que também utiliza o dispositivo e uma profissional de saúde envolvida na consulta de acompanhamento destes sistemas.

A actividade contou com a colaboração do Clube da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz e da Associação de Ténis de Mesa da Madeira, que disponibilizaram o espaço e os recursos necessários à sua concretização.

Assinalado anualmente a 14 de Novembro, o Dia Mundial da Diabetes pretende sensibilizar para a prevenção, o diagnóstico precoce, o acesso a tratamentos adequados e a importância da educação para a gestão da doença.